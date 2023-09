¿Me meto en el coche? ¿Me refugio bajo un árbol? Guía práctica para evitar que te caiga un rayo durante una tormenta eléctrica

La muerte de dos personas en México al ser alcanzadas por un rayo cuando estaban en la playa (un trágico suceso grabado en vídeo y viralizado en las redes sociales) ha puesto de manifiesto el peligro de las tormentas eléctricas, muy habituales en esta época del año en España.

Aunque, según datos de Protección Civil, solo 31 personas han muerto alcanzadas por un rayo en España entre los años 2000 y 2021, nunca hay que bajar la guardia porque la prevención es la que ha logrado reducir al mínimo esas cifras: a mediados del siglo pasado llegaron a morir más de 100 personas en un solo año por este fenómeno en nuestro país (1955 fue el año más trágico con 133 muertos) y en 2021 solo murió una.

"El despoblamiento rural, la divulgación de los peligros asociados a las tormentas y las alertas a la población de los servicios meteorológicos han contribuido a que estas cifras disminuyan drásticamente en España", indican desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque recuerdan que "entre 1995 y 2015 todavía fallecieron 52 personas fulminadas por rayo en España".

¿Cómo evitar los rayos en la montaña y en la ciudad?

A pesar de que es más probable que te toque El Gordo de Navidad (1 entre 100.000) que ser alcanzado por un rayo (1 entre 1,2 millones, según el servicio de meteorología de EEUU), desde Protección Civil advierten del riesgo de este fenómeno y recomiendan tomar una serie de precauciones.

En el campo o en la montaña hay que "buscar un lugar donde cobijarse, como un coche o un edificio, evitando permanecer al aire libre, sobre todo en praderas o lugares muy abiertos". Eso incluye la playa y, por supuesto, bañarse en el mar es una temeridad, igual que en cualquier otra superficie de agua (río, lago, piscina...).

El coche es un lugar especialmente seguro porque actúa como una jaula de Faraday e impide que la electricidad pase a su interior y afecte a sus ocupantes. Es recomendable, no obstante, apagar el motor y la radio.

Asimismo, Protección Civil recomienda "no permanecer en lugares altos como colinas" y no buscar refugio bajo los árboles "en particular si están aislados o son los más altos". También hay que "evitar acercarse a vallas, alambradas, vías de tren u otros objetos metálicos".

Las recomendaciones en ciudad son buscar refugio en edificios y, en casa, "cerrar puertas y ventanas porque las corrientes de aire atraen a los rayos". Del mismo modo, es importante "evitar ducharse o tomar un baño si hay tormenta", ya que "el agua es una buena conductora de la electricidad" y los rayos pueden viajar a través de las tuberías si se produce una descarga en el edificio.

También es bueno "desconectar la antena de televisión" y "desenchufar aquellos electrodomésticos que sea posible", tanto "para evitar que provoquen descargas eléctricas" como "para evitar que sean dañados por una subida de tensión".

Septiembre, el mes más peligroso

Según un estudio de Aemet, "el mes con mayor número de descargas eléctricas nube-tierra en la península y Baleares es septiembre, con casi una cuarta parte del total anual (23,8%)", mientras que el menor número de descargas se registra en los meses invernales (enero, febrero y marzo), con menos del 1% del total.

Asimismo, las horas más 'peligrosas' para que te caiga un rayo son las de tarde, especialmente entre las 17.00 y las 19.00 horas en las tormentas de verano y primavera, ya que estas se generan "en fase con el máximo de calentamiento diurno, que se presenta como un elemento fundamental como mecanismo de disparo de las tormentas".

Hay rayos positivos y negativos

Los rayos que caen a la tierra también se pueden diferenciar en función de su polaridad, siendo la gran mayoría (89%) de polaridad negativa, frente al 11% de descargas positivas.

"Las descargas negativas proceden de la zona de la nube situada más próxima al suelo, generalmente a menos de 3 kilómetros del suelo, y estos rayos no suelen ser excesivamente largos y su potencia es más limitada, pero también son los más frecuentes y por ello muy peligrosos", explican en Meteored.

En cambio, los rayos positivos "proceden del yunque del cumulonimbo y su longitud puede ser de decenas de kilómetros" por lo que "son mucho más energéticos y pueden ocasionar daños muy severos en la superficie terrestre". En este sentido, Aemet destaca que "se observa un mayor porcentaje de descargas de polaridad positiva en los meses de invierno".

La Agencia Estatal también indica que en España "las descargas más intensas (positivas o negativas) se suelen registrar en el mar, sobre todo en el Cantábrico". En tierra, las más intensas afectan a "zonas próximas a los Pirineos, a las costas del Cantábrico y en el litoral atlántico de Galicia".