La misteriosa desaparición de Tareck El Aissami, el ministro de Petróleo de Venezuela acusado de narcotráfico y ligado a Hezbolá

¿Dónde está Tareck El Aissami? Es una pregunta que se repite con frecuencia en los medios de comunicación venezolanos desde hace casi un año. La última noticia que se tuvo del ahora exministro de Petróleo fue un tuit que publicó el 20 de marzo de 2023, cuando anunció su renuncia. Desde entonces, el que fuera uno de los hombres más poderosos del régimen de Nicolás Maduro no ha vuelto a aparecer públicamente. Las incógnitas sobre su paradero son muchas, las cuales también han suscitado hipótesis sobre una posible 'purga' dentro del chavismo.

Hasta ahora el nombre de El Aissami continúa en la lista de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su rostro también permanece en el listado de los delincuentes más buscados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico internacional. "Él facilitó cargamentos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo control de aviones que salieron de una base aérea venezolana y rutas de drogas mediante los puertos en Venezuela", indica el organismo estadounidense, que también asegura que El Aissami supervisó o fue dueño parcial de cargamentos de más de 1.000 kilos de drogas enviados a México y EEEUU en muchas ocasiones.

Sin embargo, El Aissami no solo estaría implicado en el tráfico de drogas sino también en otros delitos. De hecho, un archivo entregado al diario The New York Times por un exoficial venezolano de inteligencia confirma que El Aissami y su familia habrían introducido a miembros de Hezbolá en el país "para expandir el espionaje y las redes de narcotráfico en la región". En el informe también se indica que tenían como objetivo "expandir las redes de inteligencia en toda América Latina" y que el exministro facilitó la emisión de permisos de residencia a miembros de Hezbolá, considerada una organización terrorista por EEUU. No obstante, en el documento no se menciona si Hezbolá logró establecer su red.

Desfalco a Petróleos de Venezuela

La desaparición de El Aissami se produjo después de que se diera a conocer un multimillonario escándalo de corrupción dentro de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la empresa estatal. En un principio, medios oficialistas informaron de que el desfalco ascendía a 3.000 millones de dólares en criptomonedas, las cuales PDVSA aceptaba como forma de pago en ventas de crudo, pero después la Fiscalía anunció que la cantidad era de 5.500 millones de dólares. No obstante, Reuters reveló en exclusiva que la empresa estatal acumuló "21.000 millones de dólares en cuentas por cobrar después de recurrir a docenas de intermediarios para exportar su petróleo bajo sanciones de EEUU".

"En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso", indicó El Aissami en un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter. "En mi condición de militante revolucionario, me coloco a disposición de la dirección del PSUV para apoyar esta cruzada que ha emprendido el presidente Nicolás Maduro contra los antivalores que estamos obligados a combatir, hasta con nuestras vidas", finalizó el también vicepresidente Sectorial de Economía.

El escándalo no solo salpicó a El Aissami. Según el diario oficialista Últimas Noticias, la Fiscalía emitió 81 órdenes de arresto, pero finalmente solo se realizaron 61 detenciones y se pidió enjuiciar a 22 personas por delitos de corrupción. Entre los detenidos se encuentran Joselit Ramírez, presidente de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y buscado por EEUU por lavado de dinero; el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministros de PDVSA; y Hugbel Roa, exministro de Educación y diputado de la Asamblea Nacional.

A pesar de que el desfalco a PDVSA ocurrió cuando El Aissami ocupaba el cargo de ministro, la Fiscalía no ha dicho que se hayan presentado cargos en su contra. Sin embargo, semanas después de que este renunciase, el exministro de Comercio Exterior Jesús Faría indicó en una entrevista concedida a Unión Radio y citada por el diario El Pitazo, que El Aissami estaba siendo investigado y que de esta forma se determinaría si tuvo responsabilidad administrativa en el caso de corrupción, puesto que, según Faría, sí habría tenido "responsabilidad política". Desde entonces ningún funcionario ha vuelto a pronunciar el nombre del que fuese la mano derecha de Maduro.

Rumores sobre su paradero

Las especulaciones sobre el paradero del exministro de Petróleo son muchas. Según indicó a finales de marzo en su cuenta de X Rafael Isea, exministro de Finanzas de Hugo Chávez, El Aissami "estaría bajo detención domiciliaria bajo extrema custodia de cuerpos de seguridad en Fuerte Tiuna" con el fin de evitar que se escape del país y se convirtiera en un problema para el régimen. "Ese no sería un ventilador, sino una turbina", afirmó Isea. Más tarde se dijo que lo habrían sacado de allí.

También se ha llegado a rumorear que podría haber sido asesinado, pero doce fuentes diferentes afirmaron en septiembre al diario El Pitazo que El Aissami no está muerto. Otra de las teorías difundidas dentro del país sudamericano es que pudo haberse fugado a Siria. Su familia es de origen sirio-libanés y su padre estuvo vinculado al partido del dictador iraquí Saddam Hussein. Sin embargo, una fuente anónima cercana a la familia explicó al diario Primer Informe que el padre de El Aissami rompió relaciones con el de Bashar al Assad, líder de Siria, tras una disputa y que por esta razón consideraba poco probable que el exministro se hubiera fugado a dicho país.