El opositor venezolano Antonio Ledezma niega formar parte de una conspiración contra el Gobierno de Nicolás Maduro

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y coordinador del Consejo Político Internacional de la candidata opositora a la Presidencia de Venezuela María Corina Machado, ha negado formar parte de una conspiración para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro: "¿Qué conspiración puede ser promover elecciones?".

Así se ha pronunciado este jueves el dirigente venezolano en una comparecencia ante los medios de comunicación a las puertas de la Audiencia Nacional, a donde ha acudido para responder a la solicitud de extradición que dictó en su contra el Tribunal Superior de Justicia del país suramericano, después de que la Fiscalía le acusara de presuntos "delitos de traición a la patria y conspiración".

Ledezma se ha desmarcado de la conspiración de la que se le acusa, al tiempo que ha defendido que la candidata de la oposición a las elecciones presidenciales venezolanas "no anda con fusiles ni con tanques de guerra". "Maduro es un pataruco correlón que tiene mucho miedo, que tiene pánico a medirse en unas elecciones con María Corina Machado", ha añadido.

El exalcalde de Caracas ha asegurado que en agosto del año pasado Maduro "instruyó a los magistrados que le sirven en el llamado Tribunal Supremo de Justicia que aprobaran una solicitud de extradición" por la que ahora comparece ante la Audiencia Nacional. Según el dirigente, el Gobierno venezolano también "ordenó al fiscal" que lleva su caso en aquel país que solicitara una orden de captura a Interpol.

El opositor venezolano ha indicado que ante tal escenario acudió con su abogado a Interpol para entregar documentación en la que dice demostrar que los delitos que le imputan "son de naturaleza política y, por tanto, son improcedentes".

Avisa de posibles torturas

Ahora, ha acudido con su equipo jurídico a la Plaza Villa de París en Madrid para ponerse a disposición de la Audiencia Nacional. "Estoy absolutamente convencido de que los delitos que se me imputan son de naturaleza política y, en consecuencia, colinden con lo que está pautado en el pacto de extradición de España con Venezuela", ha dicho.

Además, el dirigente ha incidido en que España ha suscrito la convención de las Naciones Unidas que establece que nadie podrá ser entregado a un "régimen" donde se apliquen "torturas" a un ser humano. "Y ese es mi caso", ha asegurado.

Sobre este extremo, Ledezma se ha basado en investigaciones internacionales que han determinado "las arbitrariedades cometidas en Venezuela" y ha recordado que Maduro "está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional".

Al hilo, el opositor venezolano ha aprovechado su declaración ante la prensa para denunciar que ha recibido "amenazas" que ha "consignado como prueba" de la "persecución" que dice sufrir por parte del Gobierno de Maduro. Asimismo, ha afeado que se le acuse de ser promotor "de cuatro o cinco conspiraciones" para derrocar al líder del Ejecutivo venezolano.

Niega "riesgo de fuga"

"Lo que he venido a consignar --a la Audiencia Nacional-- es un escrito en el que hago todas estas advertencias y me pongo a derecho para que sepa la autoridad española que no hay que temer a ninguna fuga, que estoy dispuesto a dar la cara por aquello de que 'el que no la debe, no la teme", ha explicado.

Preguntado por si está "tranquilo" ante la petición de extradición, Ledezma ha asegurado que "por más que tenga coraje" no puede estarlo porque tiene familia y porque recibe mensajes en los que le amenazan con que le van a "cortar la cabeza" y le advierten de que va a "pagar" todo lo que está haciendo "contra la dictadura". "No puedo estar tranquilo", ha señalado.

Al margen, Ledezma ha aprovechado su comparecencia ante los medios para anunciar que el domingo se manifestarán en la Puerta del Sol para pedir la "libertad de los presos políticos" en Venezuela.