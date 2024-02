Leopoldo López, opositor venezolano: "Las alarmas saltan en una democracia cuando empieza a manipularse la Justicia"

El compromiso de Leopoldo López con Venezuela no tiene fecha de expiración. Se enfrentó a Chávez y este lo inhabilitó. Después se convirtió en la imagen de la resistencia contra un régimen al que comenzó a denominar dictadura. Tomó la decisión de entregarse ante una "justicia injusta", que lo condenó a 14 años de cárcel por difundir "mensajes subliminales". Sufrió tres intentos de homicidio, fue secuestrado y estuvo siete años preso. Sin embargo, admite durante esta entrevista de más de una hora y media con 20minutos que el momento más difícil de su vida ha sido el exilio. "Nunca pensé que iba a estar fuera de Venezuela".

Su vida ha dado muchos giros de 180 grados. Ahora reside en Madrid junto a su esposa Lilian Tintori y a sus hijos Manuela, Leopoldo y Federica. En los últimos dos años se ha dedicado a desarrollar el World Liberty Congress, una alianza que busca unir a los ciudadanos y gobiernos democráticos del mundo para hacerle frente a las dictaduras con el objetivo de facilitar las transiciones democráticas. Hasta ahora ha logrado reunir delegaciones de 56 países. También continúa en contacto con su partido, Voluntad Popular, y busca organizar a los venezolanos que se encuentran fuera.

El éxodo de los venezolanos continúa agravándose...Hace 10 años había 500.000 venezolanos fuera del país y hoy son ocho millones. La salida ha sido masiva y muy rápida y no creo que la cantidad de venezolanos saliendo de Venezuela vaya a bajar hasta que no haya un cambio político.

Hace diez años se entregó a la justicia sabiendo que era inocente en un país donde no existe la separación de poderes. ¿Qué buscaba con ello?Decidí presentarme ante la justicia injusta por ser un creyente y practicante de la lucha no violenta. La persona con la que más me identifico es Martin Luther King. Y él decía que la lucha no violenta tiene como razón de ser presentar las heridas putrefactas del sistema para que la población tome conciencia y se movilice para cambiarla. Maduro le había robado las elecciones a Henrique Capriles y había mucha frustración. El 12 de febrero hubo una manifestación muy grande frente a la Fiscalía y ese día la dictadura asesinó a tres personas. Emitieron una orden de captura en mi contra y me fui a la clandestinidad.

Leopoldo López cuando se entregó a la Guardia Nacional en 2014. Miguel Gutiérrez / EFE

¿Qué sucedió tras su detención?Después de dar un discurso en una plaza me trasladaron a una base militar y Diosdado Cabello me llevó a los tribunales. Yo le pregunté qué sucedía y me dijo que nadie pensó que me iba a entregar y que por eso no había caso. Frente a mí llamó a la presidenta del Tribunal Supremo y a la fiscal Luisa Ortega Díaz y les dio instrucciones para que lo montaran. La jueza presentó un caso totalmente improvisado. Me acusaron de delitos de terrorismo, homicidio y traición a la patria, pero como no tenían ningún sustento retiraron esas acusaciones y el juicio se centró en los análisis de mis discursos. Pero, como nunca llamé a la violencia y todo estaba grabado, la jueza concluyó que yo era culpable de haber mandado mensajes subliminales y me condenaron a 14 años de cárcel.

¿Cómo era el trato dentro de la cárcel?Estuve en confinamiento solitario y cada semana era peor que la otra. Me pusieron una cámara frente a la celda y otra dentro buscando cualquier muestra de fragilidad para burlarse y debilitarme. El trato era hostil pero con mucha cercanía. A mediados del 2015 hice una huelga de hambre por 28 días para pedir elecciones y fuimos exitosos. Pero durante la huelga me traían comida de restaurante esperando a que yo cayera. Después el trato se volvió muy hostil. En mi caso no hubo tortura física, pero sí llegué a pasar tres semanas sin decir una palabra.

Tras fugarse del arresto domiciliario llegó a la Embajada de España. ¿Cómo logró salió de allí y llegar a Madrid?Salí de la embajada gracias a un grupo de amigos. Nos dieron credenciales de la empresa estatal de electricidad y nos subimos a un vehículo de la compañía. Cruzamos los puntos de control con un permiso y cuando llegamos al último, que está en la frontera con Colombia, los militares nos pararon. En ese momento había terror por el covid y todavía no había vacunas. Yo jugué el papel de estar muy enfermo, tenía una mascarilla muy grande y no hablaba porque podían reconocerme por la voz. Tras pasar a Colombia fui en avión hasta Bogotá, después a EEUU y al día siguiente me vine a España.



Leopoldo López tras la entrevista. Jorge París

¿Los Gobiernos de España y Venezuela estuvieron al tanto de su fuga?No. Yo logré salir sin que hubiese conocimiento ni de los GEOS que estaban allí, ni del Gobierno, ni del embajador. Una vez fuera se lo comuniqué al embajador y este al Gobierno de España.

Algunos venezolanos le critican el haberse ido del país. ¿Por qué decidió marcharse a sabiendas de que esto podía suceder?Salir de Venezuela fue una decisión que nunca quise haber tomado, pero muchas circunstancias me llevaron a hacerlo. Tenía siete años sin ver a mi padre, mi mamá estaba en un proceso de diálisis y había pasado el 2020 en cuidados intensivos tras haberse infectado de covid. También tenía casi dos años sin ver a mis hijos y mi impacto en las circunstancias en la que estaba en la embajada ya era muy limitado. Entiendo a quienes me critican, pero yo no abandoné [a Venezuela]. Llevaba siete años preso, cuatro de ellos en confinamiento solitario. Estuve en casa por cárcel y eso en Venezuela significa que tus hijos y tu esposa también están presos contigo. Yo estaba muy claro que para seguir la lucha tenía que cambiar de escenario.

Sánchez fue muy duro contra Maduro y reconoció a Guaidó como presidente encargado, pero esta posición parece que se está aligerando. Se ha enviado a un nuevo embajador y hay nuevos contratos con Repsol para la importación de gas. ¿Está decepcionado con este cambio?La realidad es que España y otros países han ajustado su posición con respecto a Venezuela y la transición a la democracia ha dejado de ser prioritaria. En EEUU la prioridad es la migración y después el tema económico energético y algo similar ha sucedido con España. Maduro tiene el respaldo de China, que le da apoyo financiero; de Rusia, que le da apoyo militar; y de Irán, en el tema energético. Maduro es parte de un entramado global que promueve la autocracia, que busca desmantelar la democracia. Yo espero de España y del resto de países democráticos un apoyo a la transición a la democracia y en este momento el apoyo es que nos permitan a los venezolanos ir a unas elecciones.

¿El Gobierno español actualmente está apoyándose en eso?El presidente Sánchez ha dicho recientemente que Venezuela tiene que tener unas elecciones libres en 2024 y espero que las palabras vengan acompañadas de muchas acciones. También esperaría que diga que para tener unas elecciones libres en Venezuela hay que habilitar a la candidata que ganó las primarias, que es María Corina Machado, porque es quien tiene en este momento el respaldo de los venezolanos que la eligieron en unas primarias en octubre.

¿El presidente Sánchez le ha llamado en algún momento en estos tres años que lleva en España?Cuando llegué a Madrid me reuní con el presidente Sánchez varias horas y he mantenido una relación permanente con el ministro de Exteriores. También con el Partido Popular, con varios presidentes de comunidades autónomas y siempre he pedido el apoyo de todos. Cuando se habla de democracia tenemos que buscar que todos los demócratas, independientemente de que estén en el centro, en la izquierda o en la derecha, apoyen nuestra aspiración de vivir en democracia.

Dirigentes de Sumar y Podemos se han manifestado en ocasiones en favor del chavismo. ¿Qué no saben ellos que usted, que representa a un partido de centro-izquierda, sí sabe?Podemos vivió de una línea de financiamiento de Chávez. Monedero, Iglesias y varios de ellos eran contratistas de Chávez y tenían allí una línea de negocios y de remuneración evidente. Cuando escucho ese tipo de opiniones pues me resta credibilidad del resto de cosas que dicen porque veo una complicidad y una ceguera respecto a lo que ocurre allí.



¿A qué se refiere?En la cárcel vi Hispantv, un canal en español financiado por Irán. Allí me encontré con un programa que se llama La Tuerka que lo llevaba Pablo Iglesias y me pregunté qué podrían tener en común los mulás de Irán que pisotean a la mujer con quien supuestamente es el campeón del feminismo en España. Desde mi punto de vista, tienen en común una visión de buscar socavar la democracia como sistema democrático.

¿A qué atribuye la permanencia de Chávez en el poder?El periodo de Chávez coincidió con el aumento de los precios del petróleo, que pasó de 15 a 150 dólares por barril. En Venezuela entró un millón de millones de dólares, que hoy no se ven por ningún lado. El dinero entró y se esfumó en corrupción y eso le permitió a Chávez tener una política de mucha entrega de beneficios. De hecho, hace poco leí en un informe económico que Chávez gastó el 10% del PIB de Venezuela, que era de 400 billones de dólares, en su última campaña electoral.



Al mismo tiempo se comenzó a quebrantar la institucionalidadChávez cambió la Constitución, los poderes públicos y a las personas que estaban en ellos y esas son cosas que se empiezan a escuchar en democracias estables. Las alarmas en una democracia que comienza a estar en riesgo saltan cuando empieza a haber una manipulación de la justicia y de los medios de comunicación. También cuando empiezas a ver una penetración del discurso político en la fuerza pública.

En Venezuela no hay separación de poderes y en España hay un debate similar tras la amnistía a los presos del procés a cambio de apoyo para gobernar y por la presencia de figuras del partido del Gobierno en instituciones clave. ¿Le recuerda a algo similar de lo que pasó en Venezuela o en España la situación es distinta?Hay que prestar atención al caso de Venezuela y de otras autocracias. En mi país la manipulación judicial ocurrió el primer día y hoy no hay ni un juez independiente. España está viviendo un momento de mucha tensión. Aquí se están poniendo a prueba las instituciones y yo espero que el fundamento de las instituciones españolas pueda responder debidamente y que se pueda encauzar la tensión que hay de acuerdo a la Constitución. Es normal que haya momentos de tensión, pero cuando esta va más allá y hay una cooptación de instituciones determinantes para la salud democrática puede haber consecuencias.



¿España está en riesgo de eso?Yo tengo la esperanza de que aquí las instituciones y la gente puedan encauzar debidamente la polarización que hay. España es un gran país y los españoles, más allá de su posición política deben, con todo respeto, defenderlo. El país que tienen hoy es gracias a la democracia, pero esta es frágil. Yo crecí en una Venezuela donde pensaba que la democracia era como el oxígeno y no es así. Espero que esto se entienda de todos los lados del espectro político y que los españoles comprendan que por encima de cualquier polarización está la democracia.



Leopoldo López durante la entrevista. Jorge París

¿Qué opina sobre el encuentro que tuvieron Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos en Barajas? ¿España se equivocó al recibirla?Delcy Rodríguez es una tuerca de la red de cleptocracia de Maduro. Nunca hubo claridad en ese episodio. Darle una recibida al más alto nivel a una persona sancionada por Europa diluye el impacto de las propias sanciones. Además, te hace peligrosamente cómplice con una estructura delincuencial y deja un interrogante que sigue allí.



¿Hay complicidad por intereses económicos entre empresas y el régimen de Nicolás Maduro?Es una realidad que Maduro tiene contactos con las FARC, con el ELN, con el cartel de Sinaloa y también que hay empresarios que se quieren hacer la vista gorda para evitar un problema adicional que manejar o para lucrarse de eso. Hay empresas muy grandes que hoy cotizan en el mercado y en el IBEX que se están lucrando de un país que está siendo gobernado por tiranos que lo han destruido. Estas compañías tienen en su misión hacer el bien por el mundo, pero se dan la vuelta, le dan la mano a Maduro, se ponen un pañuelo en la nariz y se meten una cantidad de euros haciendo negocios con dictadores.

¿Cree que el mundo ha entrado en una época de pragmatismo con respecto al régimen de Maduro?El mundo está dividido en al menos dos bloques: el democrático y el autocrático. Este último -liderado por China, Rusia, Irán- está en una cruzada de socavar la democracia. Y ahí ves lo que ha sucedido con las elecciones, lo vieron ustedes con el caso de Cataluña. Desde hace muchos años se ha visto que esa manipulación y que buscar incidencia en los procesos democráticos está muy presente. También se ha visto con el caso del financiamiento de Chávez y de Maduro a partidos políticos en España y otras partes de Europa.

El Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación de María Corina Machado, pero ella dice que se va a presentar.María Corina tiene una responsabilidad con más de dos millones de personas que votaron por ella. Ella es la candidata electa en primaria y tiene que seguirlo siendo. Creo que cualquier voz, persona o partido que esté planteando la sustitución de María Corina le está haciendo el juego a la dictadura. Su responsabilidad ahora es liderar, aglutinar y cohesionar tanto al elector como al resto de sectores. Sé que está dispuesta a hacerlo.

¿Cree que la oposición ha cometido errores que han favorecido la permanencia del régimen?Hemos tenido aciertos y desaciertos, pero no hay ningún caso de lucha contra las autocracias en los que la oposición democrática esté totalmente cohesionada. Hemos transitado todos los caminos: el del voto, el de la negociación, el de la presión internacional, el de la protesta y el del Gobierno interino. Y lo hemos hecho unidos.



Existe un grupo de venezolanos con bastante esperanza, pero hay otro que piensa que el país no cambiará porque hay demasiados intereses de por medio. ¿Qué le diría a este último grupo?Que escuchen al primer grupo porque les hace bien a nivel personal, familiar y grupal. Creo que hay, sin duda alguna, muchas razones para tener esperanza, pero si la pierdes no vas a poder construir el cambio. Además, cada quien puede aportar desde su espacio.

¿Cree que su carrera política ha llegado a su fin?No, para nada. La política tiene muchas dimensiones y yo creo que es un error pensar que está atada a un cargo. Mi carrera política ha sido muy particular porque la última vez que pude presentarme en una elección fue hace 20 años y desde ese momento mi carrera se ha basado en apoyar a otros. Apoyé a Antonio Ledezma, a Enrique Capriles, a Juan Guaidó y ahora a María Corina.

En caso de que se dé el cambio político, ¿regresaría a Venezuela?Claro que sí. Yo amo mi país, tengo un tatuaje de Venezuela en la pierna. Yo vivo y sueño sobre Venezuela y está claro que regresaría como muchos otros. No descarto regresar y tomar los riesgos que sean necesarios.

¿Qué diferencias hay entre el Leopoldo López del 2014 y el actual?Soy una persona con más paciencia, con más autocontrol. En el 2014 me asomaba al desierto y ya llevo kilómetros transitándolo. Eso me ha enseñado mucho. Tener la capacidad de entender que el desierto no es la muerte, de que simplemente es una prueba extrema que tiene que pasar, de tener serenidad y de no dejarse influir por los ruidos ha sido un gran aprendizaje para mí.

Ha transitado el desierto así como lo hizo Jesucristo...Para mí el desierto no es el de Jesucristo, sino el de Moisés. Jesús lo transitó solo y Moisés lo hizo con una parranda de gente que se le voltearon, que le dijeron que lo estaban traicionando. Le montaron un motín, él llegó a dudar de él mismo y de su gente. Se perdieron los tesoros, se tardaron más de lo previsto, partieron los mares y al final Moisés no llegó al destino, pero su gente sí.