Cercanías comienza las obras para construir la nueva estación de Parla Norte

La futura estación de Cercanía en Parla Norte comienza a materializarse. Este viernes han iniciado las obras para comunicar esta zona de la Comunidad de Madrid y que se espera llegue a dar servicio al 73% de la población de Parla y reducir las horas que invierten a transportarse. Los trabajos se desarrollarán hasta principios de 2025, cuando se prevé que esté en funcionamiento.

La nueva estación de la línea C-4 (Parla-Alcobendas/Colmenar Viejo), ubicada entre las paradas de Parla y Getafe Sector 3, será un intercambiador de transportes intermodal que conectará con el Tranvía. Durante el arranque de los trabajos, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha destacado la importancia que tendrá en la zona esta infraestructura para facilitar los desplazamientos de los ciudadanos. "La nueva estación llevaba 20 años sobre la mesa. Si ahora sale adelante es por la lucha histórica de sus vecinos y por la determinación de este Gobierno", ha indicado.

Con la nueva para, el Ministerio calcula que los viajeros de Cercanías tendrán un ahorro global de 900 horas al día. La C-4 es la segunda línea con mayor demanda de todo Madrid y la estación de Parla es la séptima que más afluencia de viajeros recibe. Con esta ampliación se espera que 14.000 personas circulen al día por los nuevos andenes. La futura infraestructura dará servicio al 73% de la población del municipio frente al 60% actual, y que más de 95.000 personas puedan acceder a la red de Cercanías de forma completamente integrada con el tranvía.

Para quienes hagan uso del Cercanías de Parla Norte, también dispondrán de un aparcamiento con 60 plazas, dos de ellas dotadas de cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos. Además, dispondrá de zona de Kiss & Train, paradas de taxis, de vehículos y autobuses de emergencia. Puente ha expresado que esta infraestructura demuestra el compromiso del Gobierno central con el desarrollo de una red de transporte público sostenible y de calidad en la región. Para acometer las obras se ha previsto una inversión de 16,5 millones de euros.

La estación de Parla Norte es una de las cerca de 120 actuaciones que el Ministerio de Transportes, a través de Renfe y Adif, está realizando en las Cercanías de Madrid, dentro de un Plan que contempla inversiones por importe de 7.100 millones de euros. Según los datos del Ministerio, ya se han movilizado más de 4.860 millones de euros, incluyendo más de 850 millones de euros en obras ejecutadas. Es decir, un 70% de todo lo previsto. "Hacía tiempo que no se invertía en Cercanías de Madrid como lo está haciendo este Gobierno. La realidad es que, solo en Madrid, estamos invirtiendo cinco veces más de lo que destinaban a todos los núcleos de Cercanías del país", ha añadido Fuente

Ausencia de Ayuso durante el inicio de las obras

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha visitado la zona donde se levantará la nueva estación acompañado por alcalde de Parla, Ramón Jurado, y por el presidente de Adif y Adif AV, Ángel Contreras. Sin embargo, en el acto no ha ido nadie en representación de la Comunidad de Madrid. Este hecho se suma a la ristra de episodios donde ambas administraciones han chocado por cuestiones protocolarias y de asistencia a eventos, donde las culpas se derivan de un frente a otro.

Fuentes del Ejecutivo autonómico explican que las invitaciones para acudir al acto llegaron 43 horas antes de este, lo que hacía "imposible cambiar la agenda de la presidenta, principalmente porque ya estaba convocado el acto de homenaje a Carlos Sáinz a la misma hora". "Si de verdad quieren que la presidenta asista a un acto, las cosas se hacen de otra manera", han indicado.

El ministro, anticipandose a las preguntas por este hecho, ha declarado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, estaba invitada. "Igual la razón de que no esté aquí es porque no ha hecho nada por este municipio"."El problema no soy yo, es de quien siempre está permanentemente dando la nota y generando conflictos interinstitucionales por el fin de crear conflicto donde no lo hay". Puente detallaba que aunque la invitación se dirija a Ayuso, el consejero del ramo podría haber acudido: "Que no nos culpen a nosotros".