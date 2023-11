Ayuso no invita a ningún ministro a su acto de la Constitución tras la polémica por el AVE Madrid-Asturias

Ningún ministro del Gobierno de la Nación estará el próximo lunes en el acto que organizará la Comunidad de Madrid para homenajear a la Constitución de 1978. El Ejecutivo regional ha decidido no extender ninguna invitación a miembros del gabinete de Pedro Sánchez. Esta es la primera consecuencia del choque institucional por la ausencia de Isabel Díaz Ayuso en la inauguración del AVE Madrid-Asturias.

Que el Gobierno central no extendiera una invitación a la presidenta madrileña para participar en el viaje inaugural se tomó como un "veto" sin precedentes en los despachos de la Real Casa de Correos y se contraatacó diciendo que Díaz Ayuso no invitaría "nunca" al Gobierno a los actos que organizara la Comunidad. En el primero de ellos, que tendrá lugar una semana después del estallido de la polémica, esta intención se ha materializado y el lunes en la Puerta del Sol no habrá ningún ministro, cuando lo habitual es que acudiera el titular de Política Territorial.

El que sí estará será el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que además intervendrá durante el acto de homenaje con un discurso de tres minutos. Se podría decir que la presencia de Martín es fruto de la casualidad: su invitación se remitió antes de que el equipo de Isabel Díaz Ayuso se enterara de que no contaban con ella para la inauguración del AVE y han decidido mantener su vigencia porque consideran que no es ni "institucional" ni "serio" dar marcha atrás.

Martín ya ha confirmado su asistencia al acto de homenaje a la Constitución y este miércoles ha hecho una llamada al respeto y la "cooperación institucional" frente a polémicas que ha considerado "tremendamente artificiales". El delegado del Gobierno en Madrid ha enmarcado dentro de la normalidad el cuadro de autoridades que ha sido invitado al viaje inaugural del AVE: el Rey, el presidente del Gobierno, los presidentes de Castilla y León y de Asturias. "Se ha venido haciendo de forma ordinaria en cada acto de características semejantes", ha reiterado.

Seguirá ampliación.