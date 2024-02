El cumpleaños del rey

Felipe VI cumplió esta semana 56 años. No es una cifra redonda, de esas que coinciden con poner el pie en una nueva década y suele llevar aparejadas celebraciones especiales. No es el caso de la Familia Real Española que, a diferencia de otros royal, no es muy dada a estos festejos.

Sin pompa ni boato se conmemoró en su momento una fecha tan significativa como el 50 aniversario del monarca, así que no es de extrañar que el rey mantuviera el martes su agenda oficial durante la mañana como un día más de trabajo.

La tarde la tenía en teoría despejada, pero a la vista de lo que acontecía en el Congreso en la sesión que se votaba la ley de amnistía, es fácil suponer que siguió con interés lo que lo que ocurría en la Cámara. El resultado de la votación, que impidió la aprobación de la controvertida ley, puso de manifiesto los problemas del Gobierno de coalición que, en momentos clave, no cuenta con los prometidos apoyos. El rechazo de Junts pone en aprietos a Sánchez, que es tanto como decir a la gobernabilidad del país.

A Felipe VI no le han tocado tiempos fáciles y debe bregar con ello, pero tiene mucho a su favor. Cuenta con el respeto y el reconocimiento de la inmensa mayoría de los españoles, sabedores de que nunca regateó tiempo ni esfuerzos para atender sus altas funciones.

Su habitual serenidad y prudencia ya demostrada tantas veces son una garantía para la estabilidad de España.