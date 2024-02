La ley de amnistía se aplicará a "todos los independentistas". Al menos así lo asegura el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha opinado que los independentistas "no son terroristas" y ha insinuado que el articulado no tendrá más cambios que los ya realizados pese a las advertencias de Junts, que devolvió el texto a la comisión de Justicia y amenaza con tumbarlo definitivamente si el PSOE no cede a realizar una amnistía "integral".

(Habrá más información)