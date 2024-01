El PSOE recuerda que Junts votó hasta cuatro veces la "impecable" ley de amnistía, pero ve margen para el acuerdo

El PSOE sigue "sorprendido" por el bloqueo de Junts a la aprobación de la amnistía, una ley que, recuerdan los socialistas, los de Carles Puigdemont, expresident fugado de la Justicia, han apoyado hasta en cuatro ocasiones. Es por eso por lo que ven margen para el acuerdo de aquí a un mes, plazo máximo en el que se deberá volver a votar el articulado. Los socialistas insisten en que es "impecable" desde el punto de vista constitucional y ven margen para el acuerdo con los posconvergentes, aunque no aclaran si la ley puede introducir nuevos cambios o si se trataría de acuerdos que no tengan necesariamente que ver con la medida de gracia.

"Este texto legal está pactado, hasta en cuatro ocasiones Junts había votado a favor", ha apuntado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista en TVE. La última vez que los siete diputados posconvergentes pulsaron el botón verde fue ayer. Hubo dos votaciones clave. Primero se votó el dictamen, que contó con 178 votos a favor y 172 en contra. Junts estaba en el sí. Luego, se votó si se aprobaba definitivamente, lo que los de Puigdemont rechazaron al sumar sus fuerzas a las del bloque de la derecha y la extrema derecha para paralizar la tramitación del texto para devolver el texto a la Comisión de Justicia, donde se abre un nuevo plazo de negociación.

En este contexto, la titular de Hacienda ha señalado que las conversaciones se mantendrán en pie porque "nunca se deja de negociar". Ha insistido en ello el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que ha apuntado que "dialogar es una seña de identidad de este Gobierno", sin aclarar -pese a ser preguntado por ello en varias ocasiones en una entrevista en la Cadena SER- si hay margen para más cambios en la ley. Porque el miedo del Gobierno pasa por introducir unos cambios que provoquen que el Tribunal Constitucional haga caer la ley. "La ley es absolutamente impecable y es conforme a la Constitución y al derecho de la Unión Europea. Y esto es absolutamente básico", ha continuado Bolaños, que ha "garantizado" que la amnistía "será constitucional, impecable y ajustada al Derecho europeo".

Esta última frase la ha defendido también Montero, que ha recordado también que es un articulado que se ha trabajado "durante meses, no solo a nivel político, sino también con expertos, con personas muy conocedoras del ámbito del Derecho penal, del constitucional y del administrativo". "No es una ley que se pueda improvisar", ha remarcado la vicepresidenta primera. Tanto ella como el titular de Justicia han hecho hincapié asimismo en la "finalidad" de la ley, con mensaje a Puigdemont. Porque Junts votó en contra al estar amenazada la libertad de su líder, a lo que desde el PSOE responden asegurando que la amnistía no busca "beneficiar a cuatro personas", sino que es una ley "que necesita España y Cataluña". "Es una apuesta por la convivencia, por dejar atrás una década en la que no ganó nadie en Cataluña", ha apuntado Bolaños.

Así, los dos puntales del Ejecutivo han querido quitarse presión sobre dos cuestiones que se plantean con el rechazo de Junts a la amnistía: los Presupuestos de este año y, por tanto, la duración de la legislatura. Montero ha recordado que las cuentas de 2023 están prorrogadas hasta aprobar unas nuevas y ha asegurado que es "prematuro" conocer cuál será el planteamiento de Junts. "Nosotros vamos a seguir trabajando en pos de ese acuerdo, pero no olvidemos que los Presupuestos están prorrogados desde el principio de año". "La legislatura no la decide ningún grupo político, la duración la decide el presidente y por eso vamos a estar tres años y medio gobernando", ha concluido Bolaños.