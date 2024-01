La estrategia de Cayetano Martínez de Irujo para proteger a Genoveva Casanova

Pilar Eyre ha arrojado más de luz sobre las incógnitas acerca del estado de salud de Genoveva Casanova, 'desparecida' desde la coronación de Federico de Dinamarca. Según escribe la periodista en Lecturas, la exconcursante de Masterchef Celebrity está 100% recuperada y ahora su única preocupación sería en qué puede quedar su relación con Federico de Dinamarca.

"Nos desmienten que su salud se haya resentido de estos últimos acontecimientos. Se recuperó totalmente de la embolia pulmonar que sufrió en verano, un episodio aislado y sin secuelas", asegura la periodista.

Así, Genoveva "ahora es una chica llena de salud, con una resistencia mental impresionante, muy positiva y optimista en su forma de ser. A pesar de su aspecto dulce y frágil, tiene personalidad y aguante, como cuentan sus amigas", cuenta Eyre. "Pero es duro ver cómo la vida juega a los dados contigo. Quizás Federico y Genoveva tenían planes de futuro, quizás la cruda realidad se encargó de destrozarlos", concluye sobre este tema.

Además, ha destapado la estrategia de su exmarido, Cayetano Martínez de Irujo, para protegerla en medio de la tormenta mediática que la persigue. "Lo que no sabemos es qué ha sido de Genoveva. Su exmarido, ahora su mejor amigo, ha querido protegerla a la manera caballerosa de los nobles de antaño y ha tratado de alejar a los periodistas sembrando pistas que quizás no se corresponden con la realidad. Hemos podido saber que Genoveva no está en Sevilla".

Una historia de dos años

Mucho se sigue hablando de la relación que unía y une a Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova desde que salieron a la luz sus fotografías por Madrid. Las últimas informaciones indican que habrían tenido una relación de amor secreta durante dos años. Así lo asegura la revista Lecturas, donde Pilar Eyre escribe que el nuevo rey de Dinamarca estaba "muy enamorado" de la mexicana.

Sin embargo, todo se habría precipitado en su contra, ya que la reina Margarita abdicó y él se vio obligado a reconciliarse con Mary por el bien de la Corona danesa.

Según la periodista, aunque esta parecía una relación reciente, una amistad superficial, nada más lejos de la realidad. Para basar su información recuerda unos mensajes en Instagram escritos por Casanova allá por octubre de 2021 que, ahora, han sido borrados de las redes sociales.

Además, según Paloma Barrientos, actualmente el contacto entre el ya monarca y la filántropa continúa, y próximamente se verán. "Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca tienen pendiente un encuentro presencial", ha lanzado la colaboradora. La cronista ha corroborado las declaraciones de Lecturas: "Lo que comenzó como una amistad acabó siendo una cosa importante para los dos".

En cuanto al encuentro, Barrientos ha aclarado: "Es para arreglar determinadas situaciones [...] Y ver qué se hace: si se mantiene la amistad profunda o si habrá una ruptura definitiva".