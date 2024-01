Mario Vaquerizo quiere ser "el nuevo galán del cine español" y habla de su relación con la fe: "Es diaria y muy instaurada"

Mario Vaquerizo está de estreno. El célebre showman debuta como actor protagonista en La reina del convento, el también debut largo de la cineasta Carmen Perona Cabrera.

El artista se ha sincerado a Pronto con motivo del inminente estreno de la película. A la revista le ha contado que quiere ser "el nuevo galán del cine español". "Yo ya había hecho teatro, pero el cine es más mecánico, mucha repetición, pero siempre manteniendo la emoción. Ha sido muy bonito. Yo tenía mis dudas al principio por el miedo al qué dirán", reconoce.

Preguntado por si es el miedo a que cuestionen su sexualidad, asegura: "A mí no me ofenden que me llamen maricón, pero cuestionando mi orientación están ofendiendo a Olvido".

Sobre su relación con la fe, indica que "es diaria y muy instaurada". "Soy creyente y todas las noches rezo para pedir salud para toda la gente que quiero y conozco. Voy a misa siempre que puedo y comulgar me hace sentir en paz. Mi lado espiritual me salva la vida. Tengo fe cristiana y también fe en el amor, la familia y la amistad".

En la cinta, el vocalista de las Nancys Rubias interpreta a Juanita, una mujer andaluza que huye de su malvada madrastra (Bibiana Fernández) para tomar los hábitos en la comunidad que da título al filme. Una vez allí, la protagonista logrará quedarse tras descubrir que las hermanas ocultan un turbio secreto, en forma de cura fiambre.

Con intrigas o sin ellas, las monjas que aparecen en el filme (entre ellas Dulceida, Gemma Cuervo, Isabel Ordaz y, como priora, Antonia San Juan) son de lo menos convencional que puede imaginarse. Además de con su propia youtuber, interpretada por la influencer barcelonesa, el cenobio cuenta con su propia 'disconvento' y con una nada despreciable reserva de marihuana.

Según ha relatado Vaquerizo, este filme es algo más que una revisión kitsch de Sor Citroen o una Entre tinieblas menos trágica y sin tigre. El flamante actor, que se acercó al proyecto con ciertas reservas, descubrió tras leer el guion que se trata de "una comedia bonita, un canto a la amistad, al amor y a la familia elegida".