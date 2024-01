Una joven en silla de ruedas denuncia que Ryanair la ha dejado en tierra en el último momento: "Han jugado conmigo"

Una joven con discapacidad y que se mueve en una silla de ruedas ha denunciado que la aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair la ha dejado en tierra poco antes del despegue del avión que tenía que llevarla de Sevilla a la ciudad italiana de Milán.

El relato de la joven, difundido en TikTok, empieza así: "Llevo en el aeropuerto de Sevilla desde esta mañana a las 10:30 de la mañana. A las 16:30 volaba a Milán. Voy en silla de ruedas eléctrica, y he preguntado muchas veces si había algún problema con la silla", explica la joven.

"Ningún problema', midieron la silla y la silla tenia las medidas correctas, todo ok. Me montan en el vuelo y cuando estoy dentro del vuelo me avisan de que la silla no da las medidas correctas, de que la silla no puede volar", dice la viajera afectada.

La compañía aérea le dio a la joven dos opciones: "Que yo no volase o volar y estropear el joystick de la silla, sin que nadie me pudiera garantizar si allí en Italia me lo iban a poder arreglar", dijo la joven, que al final optó por quedarse en tierra.

"Esto son mis pies y mis manos. Cómo me iba a mover por Italia si no logro arreglar eso, no tiene ni pies ni cabeza", dice la joven sollozando en el vídeo, compartido por una amiga.

"Ryanair ha jugado conmigo muy fuertemente y hago este vídeo para que no se repita, porque lo que estoy viviendo aquí, que es de vergüenza, lo puede vivir mucha gente más", concluyó.