Ryanair le marca un tanto a la política de equipaje de cabina en una nueva sentencia en España

Fue a finales de octubre del año pasado cuando el Pleno de la Eurocámara aprobó la necesidad de armonizar las medidas y el peso de la maleta de mano. Sin embargo, actualmente la resolución aprobada no es vinculante, es decir, no es firme, por lo que a día de hoy las compañías aéreas no están obligadas a cambiar su política de equipaje de mano en cabina.

Tanto es así que Ryanair, la aerolínea de bajo costo, celebra una sentencia de la Audiencia de la Coruña sobre su política de equipaje en cabina. Esto confirma la normativa de la empresa irlandesa, que permite a los pasajeros llevar una pieza de equipaje de cabina de forma gratuita. Tal y como se detalla en su página web, esta opción permite llevar a bordo una bolsa personal pequeña, (40 x 20 x 25 cm), que debe caber debajo del asiento delantero, y una pieza de equipaje de 10 kg (55 x 40 x 20 cm), que debe guardarse en el compartimento superior.

La opinión de Ryanair sobre las maletas de mano

La polémica no cesa. Estrasburgo pide ahora que la Comisión Europea agilice los trámites para aprobar una normativa que fije unas reglas comunes sobre la maleta de cabina y que tengan que aceptar todas las compañías aéreas. Sin embargo, en una entrevista al CEO de Ryanair, Eddie Wilson, dejó clara cuál es su opinión acerca de la gratuidad del equipaje de mano.

Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair. Ryanair

"Tenemos permitido fijar los precios de nuestros productos, es un derecho fundamental según la ley europea. No hay suficiente espacio en el interior del avión para que todos lleven una maleta de mano y otra debajo de su asiento, por lo que lo limitamos para que quienes quieran tener la comodidad de llevar una bolsa adicional, la lleven", recalca el directivo.

Expedientes sancionadores a Ryanair, Vueling y easyJet



En 2022 tres tribunales de España condenaron a Ryanair por cobrar dinero adicional a los pasajeros por llevar equipaje de mano en la cabina. La Justicia española consideró que esta práctica era abusiva y afirmaron que el equipaje de mano es esencial para los viajeros y que su transporte debería estar incluido en la tarifa del billete. Sin embargo, se permiten cargos adicionales por el equipaje facturado, ya que no se considera indispensable y puede incurrir en gastos adicionales de combustible.

Fue el 17 de junio cuando un Tribunal de Madrid, en concreto el Juzgado Mercantil número 1, declaró como "abusivo y nulo el suplemento de 50 euros" que habían obligado a pagar a una pareja. Según lo dictado por este Juzgado de Madrid, que había condenado a devolver el suplemento de 50 euros a unos pasajeros que se vieron obligados a facturar el equipaje de mano, se estableció que "el equipaje de mano es un derecho indispensable del pasajero y, por lo tanto, no se puede cobrar un suplemento".

Asimismo, en agosto de 2023 el Ministerio de Consumo abrió un expediente sancionador a varias de estas compañías, tal y como informan desde la asociación de consumidores FACUA. Pero eso no es todo, porque entre los puntos a tratar también se encuentra que todas las aerolíneas den información transparente sobre el precio y horario del vuelo.

