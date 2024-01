Escapadas por España: las seis ciudades no tan populares y que deberías visitar en 2024

Entre las mejores cosas que tiene cambiar de año es comenzar a pensar en las próximas vacaciones. Además de soñar con destinos exóticos y desconocidos, también queremos traerte algunos lugares de nuestro país que no siempre entran en nuestras quinielas de viajes. Podrás comprobar que aún quedan algunos rincones en España por descubrir y que a pesar de no ser destinos muy populares, también derrochan encanto. ¿Te apetece conocer lugares alternativos? Melilla, Soria o Teruel son algunas de nuestras propuestas favoritas para 2024, porque no hay que irse muy lejos para disfrutar de grandes tesoros y vivir interesantes experiencias.

Teruel, territorio mudéjar

Plaza del Torico, en Teruel. Getty Images

Situada al sur de la provincia de Aragón, Teruel sigue siendo una de las grandes desconocidas de España. A pesar de su patrimonio arquitectónico mudéjar (Patrimonio de la Humanidad de la Unesco), de contar con la pareja de amantes más famosa de España y de su exquisita gastronomía (con productos como el jamón y la trufa negra), esta ciudad sigue estando lejos de encontrarse entre las más visitadas. Y no será por atractivos.

Teruel hay que descubrirla sin prisas, recorriendo su casco histórico y empapándose de su arte mudéjar y aires medievales. Disfrutando de las bellas Torres de El Salvador, San Martín y San Pedro, o sumergiéndose en el ambiente de la popular Plaza del Torico. Que esta ciudad está llena de maravillosas sorpresas lo descubrirás también cuando visites la Catedral de Santa María de Mediavilla, el Mausoleo de los Amantes y la preciosa escalera neomudéjar.

Y como un par de días puede ser suficientes para conocerla a fondo, la escapada se puede completar con la visita a algún pueblo de alrededor, como Albarracín, considerado uno de los más bellos de España, por el encanto de sus estrechas calles medievales, sus murallas y sus fachadas en tonos rojizos.

Pamplona, la ciudad de los pintxos

Plaza del Castillo, Pamplona. Svetlana Day

Aunque son los Sanfermines los que durante una semana colocan a Pamplona en el punto de mira del mundo entero, esta ciudad merece ser visitada durante cualquier época del año. Moderna y acogedora, la mejor manera de descubrir sus encantos es empezando por la Plaza del Castillo, centro neurálgico y uno de los lugares más bonitos. Está porticada y alberga elegantes y coloridos edificios con balconadas de madera, que datan del siglo XVIII. También destaca a Catedral Metropolitana de Santa María la Real (siglos XIV y XV) con un claustro que es uno de los mejor conservados de Europa y que te recomendamos no perderte.

Uno de los rincones con más encanto es el Paseo del Redín, una calle peatonal de aspecto medieval, que bordea la muralla y cuenta con un pasadizo que une dos casas. Por supuesto, uno de los atractivos del viaje es saborear su gastronomía, con los pinchos como principales protagonistas. Podréis poneros las botas recorriendo los numerosos bares que se encuentran en las callejuelas del Casco Antiguo.

Melilla, cruce de culturas y mucha playa

Marina y puerto de Melilla con vistas a la antigua ciudad fortaleza. Getty Images

Fundada por los fenicios, por ella pasaron después cartagineses, romanos y musulmanes, lo que da idea de que esta bonita ciudad amurallada derrocha historia. Pero además, Melilla es nuestro destino playero más desconocido. Con más de 3 kilómetros de costa mediterránea, algunas de sus bonitas playas cuentan con espectaculares acantilados. Y lo mejor, su clima cálido permite disfrutar de ellas prácticamente durante todo el año. Entre nuestras preferidas están: la Ensenada de los Galápagos, una pequeña cala situada entre las murallas de la Antigua ciudad vieja, bajo el foso de Santiago, y la cala de Trápana.

Pero además, en Melilla encontrarás una destacada arquitectura modernista, con edificios como la Casa Melul, la casa de los Cristales, el edificio del diario El Telegrama del Rif y la antigua Cámara de Comercio. Y para empaparte de la verdadera esencia de esta desconocida ciudad, te aconsejamos que te pases por el Mercado Central y las calles del Barrio del Rastro. Y una de las cosas sorprendentes es que es cuenta con uno de los dos museos egipcios que hay en nuestro país (el otro está en Barcelona). El Museo Egipcio de Melilla (MEM) alberga una muestra de 234 piezas originales de todos los periodos de la historia del Antiguo Egipto.

Soria, una ciudad de leyendas

Claustros de San Juan de Duero, Soria, España, son ruinas del siglo XII formadas por una iglesia y un claustro, restos de un monasterio Lucas Viani

Si eres de los que les gusta llegar a un destino y disfrutarlo sin apenas turistas, en Soria estarás a tus anchas. Espacios naturales tan impresionantes como la Laguna Negra y el Parque Natural del Cañón del Río Lobos, y un rico patrimonio artístico con el románico como protagonista, es lo que te espera recorriendo la provincia de Soria.

Pero su capital también merece una parada. Bañada por el río Duero, la ciudad alberga un destacado legado románico que irás encontrando en sus calles y en sus templos. Entre los sitios que hay que visitar están la iglesia de San Juan de Rabanea y la iglesia de Santo Domingo de Soria (joya del románico español). Y hay un lugar que queremos destacar por su belleza: los Arcos de San Juan de Duero, que se encuentran a las afueras de la ciudad y a los pies del monte de las Ánimas (protagonista de las leyendas de Bécquer). Pertenecen a las ruinas de un antiguo monasterio (siglo XII) y cuentan con influencias románicas, árabes y bizantinas.

Albacete, 5 razones para no pasar de largo

Fachadas de Edificios antiguos clásicos en Albacete Getty Images/iStockphoto

La localidad más grande de Castilla-La Mancha no es precisamente la más visitada. Para empezar a descubrirla nos vamos hasta la ajardinada plaza del Altozano donde está el Antiguo Ayuntamiento, el Gran Hotel y el edificio Banco España. Y aunque es verdad que Albacete no es una ciudad monumental, sí que cuenta con una importante oferta cultural y un ambiente de lo más animado en sus calles.

Uno de sus monumentos principales es la Catedral de San Juan Bautista. Preciosa por fuera, es dentro donde se encuentra su gran tesoro: los grandes óleos que están considerados como una de las pinturas sobre lienzo más grande del mundo pintadas por una única persona. La entrada es gratuita. Y pásate también por el Pasaje de Lodares, una galería comercial y residencial con cubierta de hierro y vidrio, y columnas de estilo de renacentista. Es posiblemente el rincón más bello de toda la ciudad y el lugar del que se sienten más orgullosos los albaceteños.

Después visita el Museo de la Cuchillería, no solo porque es la industria principal de la zona, también porque el edificio en el que se encuentra (la Casa de Hortelano) es un bonito palacete de principios del siglo XX. Y además, aprovecha tu estancia para probar las migas ruleras que te ofrecerán acompañadas de uvas y trozos de pepino, y también las Atascaburras, con bacalao y patatas, un plato típico manchego que podrás tomar en alguno de los restaurantes del casco antiguo.

Badajoz, la gran desconocida

Plaza Alta, Badajoz Fotoeventis

Es posiblemente una de las ciudades menos turísticas de nuestro país y precisamente por eso, te aseguramos que te va a sorprender. Y es que solo su Plaza Alta, con su mezcla de estilos y colores, ya merece por sí misma una visita. Entre los lugares destacados están el Puente y puerta de las Palmas, que por cierto, te aconsejamos ver por ambos lados para que decidas cuál te impresiona más. También te encantará el edificio de la Giralda, una réplica de la famosa Giralda sevillana. Y por supuesto, no te vayas sin visitar La Alcazaba, que se compone de cuatro puertas, aunque su acceso principal es por la Puerta del Capitel y de ahí se pasa a un largo paseo por la fortificación. La entrada es gratuita.

