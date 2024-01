El enclave natural español donde se ha rodado 'La sociedad de la nieve', la película de Juan José Bayona

'La sociedad de la nieve', la película del director español Juan José Bayona que representará a España en los Oscar, se ha quedado grabada en la retina de millones de espectadores que 52 años después han recreado el célebre milagro de los Andes, en el que finalmente sobrevivieron 16 personas tras un aparatoso accidente aéreo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Pasaron 72 días a la intemperie y tuvieron que tuvieron que lidiar con todo tipo de situaciones extremas.

Los pasajeros de aquel trágico accidente quedaron atrapados en uno de los lugares más inaccesibles del planeta, El valle de las lágrimas, un glaciar a 3.500 metros de altura, en la frontera entre Chile y Argentina. No cabe duda de que debido a las gélidas condiciones meteorológicas, el rodaje no pudo ser fácil, por lo que no es de extrañar que ahora no sean pocas las personas que se preguntan dónde se rodo el filme disponible en Netflix. Lo cierto es que para sorpresa de muchos, en buena parte la cinta del director de 'Lo imposible', 'Un monstruo viene a verme' o 'El orfanato' se grabó en España.

J.A. Bayona se ha desplazado hasta El Valle de las Lágrimas en los Andes, donde sucedió el trágico episodio.

¿Dónde se grabó 'La sociedad de la nieve'?

La película de 'La sociedad de la nieve' se grabó en Sierra Nevada (Granada) durante largas jornadas en la que implicados primera etapa de rodaje, que comenzó en enero del año pasado tuvo que hacer frente a fuertes nevadas o a la calima sahariana, lo que implicó un auténtico despliegue de medios.

'La sociedad de la nieve' de Juan Antonio Bayona Netflix

Para ser más exactos, el rodaje se produjo en Pradollano, la Hoya de la Mora, el cortijo La Argumosa o la 'Laguna de las Yeguas', enclaves naturales donde la altura sobre el nivel del mar supera los 2.000 metros y que, en los meses de invierno, presentan unas condiciones extremas, una circunstancia que dificultó la grabación, aunque aportó un grado elevado de realidad al relato.

'La sociedad de la nieve' Netflix

El cineasta ha confesado que "rodar en Sierra Nevada nos daba todas las condiciones perfectas y más horas de luz, así que hemos estado muy felices y contentos". Eso sí, advierte que "va a costar reconocer Sierra Nevada por los efectos visuales para que lo que se vean sean las montañas de Los Andes". Lo cierto es que la meteorología del Parque Nacional de Sierra Nevada es muy variada, debido a su extensión, posición y altitud, pero tiene en común el verano seco propio del clima mediterráneo y un clima frío o muy frío por encima de los 2.000 metros.

Los mejores lugares para disfrutar de la nieve en Granada

La provincia de La Alhambra cuenta con fantásticos parajes en los que poder pasar de un día de nieve junto a las personas que más quieres. Estos son algunos de los mejores lugares para disfrutar de la nieve en Granada.

Cerro de Jabalcón



Este macizo carbonatado formado fundamentalmente por calizas Jurásicas que se elevan hasta los 1.492 metros de altitud se sitúa en el paraje semiárido de la Hoya de Baza, en el municipio de Zújar. En su punto más alto se encuentra la ermita de la Virgen de la Cabeza, a la que acuden en romería los vecinos de la localidad durante las fiestas patronales.

Vista del Cerro de Jabalcón. Rimantas Lazdynas / WIKIPEDIA

Sierra Nevada

El Espacio Natural Sierra Nevada, integrado por el Parque Nacional está integrado en la cordillera Penibética. Se extiende desde el sudeste de Granada hasta el extremo occidental de Almería. Debido a su gran variedad paisajística y a poseer unos valores naturales exclusivos ha obtenido diversas figuras de protección.

Parque Nacional de Sierra Nevada, en Granada Alfredo Maiquez (iStock)

Hoya de la Mora



Es uno de los sitios favoritos de los granadinos para disfrutar de la nieve. Se encuentra en la zona más alta de la Urbanización de Pradollano en la Vertiente derecha del Valle de Monachil.

Paisaje en Hoya de la Mora, Granada. ^ozo^ / WIKIPEDIA

Puerto de La Ragua



Este puerto de montaña situado a 2.041 metros de altitud, se encuentra a caballo entre las provincias de Granada y Almería (España). Podrás llegar a él desde la autovía A-92 (Sur), a la altura de La Calahorra, por la carretera que une a esta localidad del Marquesado del Zenete.

