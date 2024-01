Montero se opone al fondo reclamado por los barones del PP y Page y afirma que las comunidades ya lo rechazaron en diciembre

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este jueves que la mayoría de los gobiernos autonómicos rechazan la idea de crear un fondo de nivelación para compensar a las comunidades peor financiadas. Así lo habían reclamado el miércoles los barones populares de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y el socialista Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha en una "minicumbre" informal celebrada en Fitur. Sin embargo, la ministra se ha opuesto a crear dicho fondo en los próximos Presupuestos.

Montero, que ha comparecido este jueves en la comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, ha afirmado que esta cuestión ya se puso sobre la mesa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el pasado mes de diciembre "y el conjunto de las comunidades dijo que no".

Los barones populares y Page plantean crear un fondo de infrafinanciación dotado con algo más de 3.000 millones para auxiliar a las comunidades peor paradas del reparto de recursos del sistema de financiación. Los barones se hicieron eco de una propuesta presentada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) el lunes, que cifra en 1.409 millones de euros la infrafinanciación de Andalucía, en 1.148 millones la de Andalucía, en 405 millones de euros la de Murcia y en 315 millones la de Castilla-La Mancha.

La vicepresidenta ha aclarado que no se creará ningún fondo de nivelación con los próximos Presupuestos y ha negado que este mecanismo esté recogido en el acuerdo de gobierno firmado entre PSOE y Sumar. No obstante, el texto de coalición sí recoge un compromiso con las comunidades peor financiadas. En concreto, garantiza "a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado" a través de los Presupuestos Generales del Estado mientras no se reforme el sistema de financiación autonómica.

La reforma del sistema de financiación autonómica lleva pendiente desde el año 2014, ejercicio en el que debería haberse revisado el sistema actual, en vigor desde 2009. Sin embargo, el endiablado equilibrio de fuerzas —con gobiernos autonómicos del mismo signo político con intereses enfrentados— y la falta de una mayoría parlamentaria clara hacen que esa reforma sea muy difícil de llevar a cabo.

En España hay cuatro autonomías que tienen una financiación por habitante ajustado —el concepto de población por necesidad de recursos definido por el sistema— por debajo de la media. Se trata de Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, precisamente los territorios que han hecho frente común por el fondo de nivelación. En el otro lado del espectro están autonomías como Cantabria, Baleares o La Rioja, gobernadas también por el Partido Popular, que reciben recursos claramente por encima de la media nacional.

Condonación de la deuda autonómica

María Jesús Montero ha aprovechado su intervención en el Congreso para anunciar que Hacienda empezará a negociar el perdón de parte de la deuda autonómica contraída durante la crisis de 2008 el próximo mes de febrero. La vicepresidenta primera ha insistido en que las quitas de deuda se harán conforme a "parámetros objetivos y comunes" para todas las comunidades y afectarán a todos los territorios, tengan o no deuda con el Estado.

Por el momento, la única cifra que ha trascendido es que se perdonará 15.000 millones de deuda a Cataluña, una cifra que supone el 20% del pasivo de la Generalitat catalana. Hacienda ya ha dejado claro que ese porcentaje no tiene por qué aplicarse al resto de territorios, aunque tampoco ha revelado la metodología que se ha empleado para calcular la condonación a Cataluña.

De igual manera, la ministra ha señalado que el perdón de parte de la deuda contraída durante la gran crisis financiera no afectará al endeudamiento global del país y permitirá que las autonomías puedan volver a financiarse por sí mismas. Un problema que afecta especialmente a Comunidad Valenciana, Cataluña o Castilla-La Mancha, los territorios con mayores ratios de deuda.