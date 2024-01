Así es Tom Ackerley, el marido de la actriz Margot Robbie que trabaja junto a ella en el mundo del cine

Margot Robbie vuelve a la actualidad precisamente por no haber recibido una nominación en los premios Oscar a su trabajo en Barbie, pues no ha recibido la nominación a Mejor Actriz Protagonista por el mediático largometraje.

No obstante, pese a ser la actriz del momento, tiene una vida personal más allá de su faceta profesional. Una vida que comparte con Tom Ackerley, vinculado al proyecto de la famosa muñeca a través de su productora, LuckyChap Entertainment.

Una productora fundada juntos

Pero, ¿quién es el marido de Margot Robbie? Pues, además de su pareja, Ackerley trabaja junto a la actriz en la productora que ambos fundaron en 2014.

Robbie creó este proyecto junto a su marido y un par de amigos con el fin de promover historias de mujeres y dar apoyo a las creadoras. Y, para ello, Tom Ackerley es un apoyo fundamental en su carrera.

No obstante, la actriz mantiene una relación con su pareja alejada de los medios, pues Ackerley es un hombre muy discreto, aunque se les puede ver juntos en eventos cinematográficos.

Cuándo se conocieron

Ambos se casaron en 2016, después de coincidir en el rodaje de Suite francesa, película que se estrenó en 2014 y en la que Ackerley trabajó como asistente de dirección.

De hecho, la propia Margot ha hablado en alguna ocasión de sus comienzos con el productor, una relación que empezó como una amistad que se alargó en el tiempo.

En cuanto a la ceremonia, esta fue muy discreta en Australia, y fue la propia actriz quien anunció que se había casado tras mantener en su intimidad el compromiso y el enlace con su pareja.

Los inicios de Tom Ackerley en el cine

En cuanto a la carrera de Tom Ackerley en el cine, esta se parece bastante a los comienzos en la industria de Margot Robbie. De hecho, debutó tan solo con 11 años en las películas de Harry Potter.

Aunque hizo un parón, volvió con el tiempo a aparecer en películas como Gambit y Rush. Su siguiente paso en el cine fue como asistente de dirección, en producciones como Pride, The Two Faces of January y Macbeth.

Desde que fundara la productora LuckyChap Entertainment, Tom Ackerley ha producido películas como Yo, Tonya y Una joven prometedora.