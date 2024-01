Los memes más destacados por el ninguneo a Margot Robbie y 'Barbie' en los Oscar 2024: "El mundo sigue siendo una Mojo Dojo Casa House"

A pesar de las ocho nominaciones de Barbie en los Oscar 2024, las redes sociales han ardido ante la ausencia del filme más taquillero de 2024 en algunas de las categorías principales de los Premios de la Academia de Hollywood.

De esta forma, Margot Robbie era ninguneada en el apartado de mejor actriz principal después de colarse en toda la temporada de premios. Una categoría que será finalmente disputada por Annette Bening por Nyad, Lily Gladstone por Los asesinos de la luna, Sandra Hüller por Anatomía de una caída, Carey Mulligan por Maestro y Emma Stone por Pobres criaturas.

Por su parte, Greta Gerwig tampoco ha entrado en la categoría de mejor dirección en la que encontramos a Justine Triet por Anatomía de una caída, Martin Scorsese por Los asesinos de la luna, Christopher Nolan por Oppenheimer, Yorgos Lanthimos por Pobres criaturas y Jonathan Glazer por La zona de interés.

La ausencia de Margot Robbie en los Oscar 2024: enfado y memes

"Justicia para Barbie", "ninguneo a Margot Robbie" o "el mundo sigue siendo una Mojo Dojo Casa House" han sido las consignas más pronunciadas por los usuarios de X, antes conocida como Twitter, quienes oscilan entre el enfado y el desconcierto ante la poca presencia de la película frente a las 13 nominaciones de Oppenheimer, las 11 de Pobres criaturas o las 10 de Los asesinos de la luna.

Quienes sí que rascaban nominación eran Ryan Gosling y America Ferrera, los actores que interpretan a Ken y a Gloria, así como las canciones I'm Just Ken (de Mark Ronson & Andrew Wyatt) y What Was I Made For? (de Billie Eilish & Finneas O'Connell), pero la canción de Dua Lipa quedaba fuera.

Los Oscar 2024 prometen estar acompañados de la mejor música del filme de Gerwig, con la posible actuación que todos están pidiendo: Ryan Gosling sobre el escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles. Aún habrá que esperar al 10 de marzo para descubrir qué sucede finalmente en la celebración del mejor del cine estrenado en 2023.

