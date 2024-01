Ryan Gosling critica el ninguneo a Margot Robbie y Greta Gerwig en los Oscar 2024: "Decepcionado sería quedarse corto"

Ayer, la Academia de Hollywood dio a conocer las nominaciones para los próximos Premios Oscar 2024, que se celebrarán el 10 de marzo. Como yo vaticinaba lo que llevamos de temporada de premios, Oppenheimer parte como favorita con 13 nominaciones, seguida de cerca por Pobres criaturas, que se ha colado en 11 categorías.

Entre los grandes olvidados, destaca la película de Barbie que, si bien opta a ocho estatuillas, ha sido ninguneada en los apartados de mejor actriz para Margot Robbie y mejor dirección para Greta Gerwig. Ryan Gosling, que ha sumado su tercera nominación al Oscar por su interpretación de Ken en el éxito de Gerwig, ha reaccionado a estas escandalosas ausencias.

El canadiense ha arrancado el comunicado agradeciendo la nominación a mejor actor de reparto: "Me siento tremendamente honrado por haber sido nominado por mis compañeros junto a artistas tan destacados en un año con tantas películas buenas. Y nunca pensé que diría esto, pero me siento increíblemente honrado y orgulloso de que sea por dar vida a un muñeco de plástico llamado Ken".

A continuación, ha pasado a criticar al ninguneo a Margot y Greta: "Pero no hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas que más responsabilidad tienen en este filme histórico y mundialmente celebrado. No habría reconocimiento para el trabajo de nadie sin su talento, determinación y genio".

"Decir que estoy decepcionado de que no hayan sido nominadas en sus respectivas categorías sería quedarse corto", ha asegurado Gosling: "Contra todo pronóstico, con solo dos muñecos sin alma, escasamente vestidos y sin entrepierna, nos han hecho reír, nos han roto el corazón, han impulsado la cultura y han hecho historia. Su trabajo debería ser reconocido con el resto de los merecedores nominados".

Para terminar, el actor ha celebrado el resto de nominaciones para Barbie: "Dicho esto, estoy muy feliz por America Ferrera y el resto de artistas increíbles que han contribuido con su talento a hacer una película tan pionera".

America Ferrera sobre la ausencia de Margot Robbie y Greta Gerwig en los Oscar 2024

America Ferrera en 'Barbie' Cinemanía

En declaraciones a The Hollywood Reporter, America Ferrera ha reaccionado a su nominación a mejor actriz de reparto por Barbie. "Por un momento, me pregunté si lo había imaginado", ha afirmado sobre el instante en el que pronunciaron su nombre: "Pero después mi teléfono empezó a sonar y pensé: 'Supongo que ha pasado de verdad'. Ha sido muy sorprendente y emocionante".

Ferrera también ha hablado sobre la ausencia de Robbie y Gerwig en las categorías de mejor actriz y mejor dirección: "Ha sido inesperado, si soy sincera. Creo que Greta como directora es increíble. La creación del mundo, el increíble guion que escribió con Noah, el equipo que reunió y es maravilloso ser testigo de todo su dominio del arte".

"Ha sido un hito en mi carrera trabajar con ella como directora y espero tener la suerte de volver a hacerlo", ha afirmado sobre Gerwig, antes de referirse a Robbie: "Margot es una actriz que admiro desde hace mucho. Su trabajo es inimaginable y es una productora con una visión increíble y la capacidad de sacar adelante algo tan impactante a nivel global como Barbie".

"Fue una maravilla ver su trabajo delante de la cámara, y me siento muy agradecida por ellas y por su inmenso talento. Si dependiera de mí, se llevarían todos los premios", ha concluido.

