Premios Oscar 2024: las grandes olvidadas en las nominaciones, de Margot Robbie a Penélope Cruz

La gran fiesta del cine acaba de anunciar a sus nominadas. La 96º edición de los Premios Oscar, los máximos galardones de la Academia de Cine de Hollywood, tendrá lugar el 10 de marzo y celebrará un año más lo mejor del séptimo arte.

La sociedad de la nieve, dirigida por J. A. Bayona, optará a dos galardones, entre ellos el de mejor película internacional. Asimismo, la película española Robot Dreams se ha colado en la categoría de mejor filme animado. Por lo demás, Oppenheimer parte como favorita con 13 nominaciones, seguida por Pobres criaturas, que se medirá en 11 categorías.

Pese a que, en general, se han cumplido los pronósticos, hemos echado de menos los nombres de varias estrellas en los distintos apartados que se reconocerán en marzo. Estos han sido los grandes olvidados en las nominaciones a los próximos Oscar 2024.

Margot Robbie

Margot Robbie en 'Barbie' Cinemanía

He aquí la ausencia más escandalosa. Barbie, la película más taquillera de 2023, la comedia que consiguió reconciliarnos con los estereotipos más cuestionables de la muñeca de Mattel, opta a ocho galardones Oscar, entre ellos, los de mejor película, mejor actor de reparto para Ryan Gosling, mejor actriz de reparto para America Ferrera y mejor guion adaptado.

Sin embargo, la ideóloga de todo el proyecto, productora y protagonista del filme, no ha logrado su merecida nominación a mejor actriz protagonista. Margot Robbie ha sido aclamada y reconocida por su difícil labor en la piel de la muñeca en otras nominaciones como las de los Globos de Oro, pero los Oscar han ignorado a la australiana sin justificación alguna.

Su complicadísima interpretación, tan divertida como conmovedora, exigía un hueco en la lista. ¿Habrá heredado Robbie la mala suerte de Scorsese y DiCaprio con los académicos (que también la olvidaron en Babylon, ejem) o simplemente estos no han entendido nada de lo que denuncia Barbie?

Greta Gerwig

Greta Gerwig y Margot Robbie presentan 'Barbie' Hanna Lassen / Getty Images

Greta Gerwig, la otra parte responsable del éxito y la buena acogida de Barbie, sí que ha sido reconocida con una nominación a mejor guion adaptado, galardón que compartiría con su pareja, Noah Baumbach. Sin embargo, tampoco se ha hecho hueco entre los nominados a mejor dirección.

No deja de sorprender que la cineasta, previamente nominada al hombrecillo dorado en esta categoría por Lady Bird, haya quedado fuera en la categoría de dirección pese a su impecable labor mostrando el mundo plástico de una muñeca en contraposición con nuestro mundo real. Su sensibilidad única, también en pantalla, la tendría que haber situado entre el resto de nominados.

Dua Lipa

Dua Lipa en la premier de 'Barbie' Getty Images

Y siguiendo con los grandes olvidos en lo referente a Barbie, Dua Lipa no ha logrado sumar su pegadizo tema Dance the Night a las candidatas a mejor canción original. Sí que se medirán por la estatuilla otros dos hits del filme: What Was I Made For?, de Billie Eilish (premiado con el Globo de Oro), y I'm Just Ken, la famosa canción entonada por Ryan Gosling, que fue reconocido en los Critics Choice Awards.

Si bien estas dos canciones de Barbie parten como favoritas para alzarse con el Oscar en la categoría, la ausencia de Dance the Night resulta llamativa ya que, en lo que llevamos de temporada de premios, ha sido tenida en cuenta y fue la primera canción que identificamos con la película antes incluso de su estreno.

Penélope Cruz

Penélope Cruz en 'Ferrari' Cinemanía

Si bien las nominaciones a los Oscar han reconocido la calidad de producciones españolas como La sociedad de la nieve y Robot Dreams, echamos de menos la presencia de Penélope Cruz entre las candidatas al premio a mejor actriz de reparto por su trabajo en Ferrari.

La producción de Michael Mann no opta a ninguna candidatura, pero la actriz española se ganó a la crítica con su papel de Laura Ferrari, la mujer del magnate automovilístico encarnado por Adam Driver, un personaje que sí le ha valido la nominación en los SAG Awards 2024.

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone en 'Los asesinos de la luna' Apple Studios

Los asesinos de la luna ha conseguido sumar 10 nominaciones a los premios Oscar, siendo la tercera película que a más galardones opta tras Oppenheimer y Pobres criaturas. Lily Gladstone, además, es una de las favoritas junto a Emma Stone para alzarse con el premio a mejor actriz, ahora que Margot Robbie ha quedado fuera de la carrera.

Asimismo, Robert De Niro ha sido nominado en la categoría de mejor actor de reparto, dejando a DiCaprio como único miembro del trío protagonista sin mención, pese a haber sabido sobresalir con el personaje menos agradecido de todos. Recordemos el berrinche de un joven DiCaprio por el ninguneo de la Academia por Titanic; ¿acudirá esta vez a la gala?

Willem Dafoe

Willem Dafoe en 'Pobres criaturas'. Cinemanía

Otro de los grandes títulos que promete acaparar premios gordos el próximo 10 de marzo es Pobres criaturas, la comedia oscura de Yorgos Lanthimos que probablemente le valga a Emma Stone su segundo Oscar. La actriz no ha sido la única miembro del reparto en lograr mención: Mark Ruffalo está entre los nominados a mejor actor de reparto por un personaje que ha supuesto para él todo un cambio de registro.

Tal vez por eso mismo los académicos han decidido quedarse con Ruffalo y dejar fuera de las nominaciones a Willem Dafoe, también excepcional en el filme de Lanthimos como médico que experimenta con criaturas, pero en un tipo de personaje estrambótico más habitual en él. Sea como fuere, Dafoe merecía más.

'Fallen Leaves'

'Fallen Leaves' Avalon

La sociedad de la nieve se medirá por el Oscar a mejor película internacional en los Oscar 2024, donde tendrá que competir contra Yo capitán, Perfect Days, Sala de profesores y La zona de interés. Sorprendentemente, la apuesta finlandesa Fallen Leaves, de Aki Kaurismäki, ha quedado fuera de la contienda.

Pese a todo el reconocimiento recibido por la crítica internacional, el maestro finlandés no ha conseguido colar esta historia de amor entre las apuestas extranjeras candidatas al hombrecillo dorado. Al menos siempre será la historia de amor definitiva a sus personajes y al cine.

