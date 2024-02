Cillian Murphy y 'Oppenheimer' allanan su camino hacia el Oscar con su victoria en los premios del Sindicato de Actores

Durante meses mencionar al Sindicato de Actores (SAG) implicaba aludir a uno de los grandes motores de la huelga que dejó Hollywood parado durante meses el año pasado. Era una prueba de la fuerza de esta asociación, que por lo demás lleva tiempo haciéndose notar en otro ámbito como es la carrera de premios. El SAG se ocupa, naturalmente, de premiar el trabajo actoral tanto en cine como televisión, y sus designios tienen tanto peso en la industria como para que sus decisiones sirvan para hacerse una idea de qué podría pasar en los Oscar.

La Academia de Hollywood celebrará su gran gala el 10 de marzo, y por ahora Oppenheimer sigue como favorita. Esto no es algo que hayan matizado los premios del SAG (la película de Christopher Nolan ha ganado el premio a Mejor reparto y Mejor actor secundario para Robert Downey Jr.), pero sí ha habido un pequeño vuelco en cuanto a la interpretación principal: Paul Giamatti iba por delante de Cillian Murphy, pero el SAG se ha decantado por la victoria de este último.

Es más o menos lo mismo que ha pasado con Lily Gladstone ganando por Los asesinos de la luna antes de Emma Stone por Pobres criaturas, que venía siendo la favorita. Los SAG han sembrado un poco de incertidumbre sobre estas candidaturas, mientras en el apartado televisivo se han apresurado a darle su último premio a Succession.

Puedes ver el palmarés completo bajo estas líneas.

Mejor reparto

Oppenheimer

American Fiction

Barbie

El color púrpura

Los asesinos de la luna

Mejor actor protagonista

Cillian Murphy por Oppenheimer

Colman Domingo por Rustin

Paul Giamatti por Los que se quedan

Bradley Cooper por Maestro

Jeffrey Wright por American Fiction

Mejor actriz protagonista

Lily Gladstone por Los asesinos de la luna

Annette Benning por Nyad

Carey Mulligan por Maestro

Margot Robbie por Barbie

Emma Stone por Pobres criaturas

Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr. por Oppenheimer

Sterling K. Brown por American Fiction

Willem Dafoe por Pobres criaturas

Robert De Niro por Los asesinos de la luna

Ryan Gosling por Barbie

Mejor actriz de reparto

Da'vine Joy Randolf por Los que se quedan

Emily Blunt por Oppenheimer

Danielle Brooks por El color púrpura

Penélope Cruz por Ferrari

Jodie Foster por Nyad

Mejor reparto en serie dramática

Succession

The Crown

La edad dorada

The Last of Us

The Morning Show

Mejor actor de drama en serie

Pedro Pascal en The Last of Us

Brian Cox en Succession

Billy Crudup por The Morning Show

Kieran Culkin por Succession

Matthew Macfadyen por Succession

Mejor actriz de drama en serie

Elizabeth Debicki por The Crown

Jennifer Aniston por The Morning Show

Bella Ramsey por The Last of Us

Keri Russell por The Diplomat

Sarah Snook por Succession

Mejor reparto en serie de comedia

The Bear

Abbott Elementary

Barry

Solo asesinatos en el edificio

Ted Lasso

Mejor actor en serie de comedia

Jeremy Allen White por The Bear

Brett Goldstein por Ted Lasso

Bill Hader por Barry

Ebon Moss-Bacharach por The Bear

Jason Sudeikis por Ted Lasso

Mejor actriz en serie de comedia

Ayo Edebiri por The Bear

Alex Borstein por La maravillosa señora Maisel

Rachel Brosnahan por La maravillosa señora Maisel

Quinta Brunson por Abbott Elementary

Hannah Waddingham por Ted Lasso

Mejor actor en miniserie

Steven Yeun por Beef

Matt Bomer por Compañeros de ruta

Jon Hamm por Fargo

David Oyelowo por Hombres de ley: Bass Reeves

Tony Shaloub por Mr Monk's Last Case

Mejor actriz en miniserie

Ali Wong por Beef

Uzo Aduba por Painkiller

Kathryn Hahn por Pequeñas cosas hermosas

Brie Larson por Cocina con química

Bel Powley por Una pequeña luz

Mejor equipo de especialistas

Misión imposible 8

Barbie

Guardianes de la Galaxia Volumen 3

Indiana Jones y el dial del destino

John Wick: Capítulo 4

Mejor equipo de especialistas en serie

The Last of Us

Ahsoka

Barry

Beef

The Mandalorian

