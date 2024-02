La nominada al Oscar a Mejor película que te faltaba por ver llegará a Prime Video: fecha de estreno

Como cada año, la Academia de Hollywood ha designado diez candidatas a competir por el Oscar a Mejor película (a resolverse, junto al resto de nominaciones, en la gala del próximo 10 de marzo). Las candidatas son las que siguen: Anatomía de una caída de Justine Triet, La zona de interés de Jonathan Glazer, Oppenheimer de Christopher Nolan, Barbie de Greta Gerwig, Vidas pasadas de Celine Song, Los asesinos de la luna de Martin Scorsese, Los que se quedan de Alexander Payne, Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos, Maestro de Bradley Cooper y American Fiction de Cord Jefferson. Todas las citadas ya están disponibles en cines de España, y también alguna en streaming. Todas, salvo la última.

American Fiction no se ha estrenado en ningún sitio. Fue también una de los títulos más sorprendentes al colarse en la gran terna (las opciones de Secretos de un escándalo de Todd Haynes, por ejemplo, eran algo más sólidas), con lo que se trata de un título parcialmente desconocido que de hecho ni siquiera va a pasar por cines en España. Al poco de que se diera a conocer su nominación, Amazon Prime Video anunció que sería ella la encargada de distribuir American Fiction en nuestro país, si bien no aclaró cuándo. La fecha del 10 de marzo se iba acercando entretanto, pero por fin ya tenemos una fecha de estreno. La plataforma de streaming acaba de anunciarlo. No de forma muy estruendosa, cabe decir.

'American Fiction'- fecha de estreno en Prime Video

La película se estrenará el miércoles 27 de febrero en Amazon. Será la última gran candidata de los Oscar 2024 en quedar a disponibilidad del público español, luego de que por ejemplo Pobres criaturas (una gran favoritas) llegara a cines también de forma tardía, a finales de enero. Ocurrirá una semana y media antes de que la Academia de Hollywood celebre su gran gala, y ahí se aclare qué premios puede llevarse American Fiction. Y es que el de Mejor película no es el único al que aspira.

American Fiction parte con 5 nominaciones al Oscar. Al de Mejor película hay que añadir el de Mejor actor para Jeffrey Wright: él se enfrenta a Paul Giamatti por Los que se quedan, Cillian Murphy por Oppenheimer, Bradley Cooper por Maestro y Colman Domingo por Rustin. También está nominado Sterling K. Brown (conocido principalmente por su presencia en la serie This is Us), compitiendo con Robert De Niro en Los asesinos de la luna, Mark Ruffalo en Pobres criaturas y Robert Downey Jr. en Oppenheimer. Otra candidatura muy ilustre es la de Mejor guion adaptado, que ha escrito el mismo Jefferson a partir de la novela Erasured de Percival Everett, publicada en 2001.

En este caso American Fiction compite con Oppenheimer, La zona de interés, Barbie y Pobres criaturas. Por último, American Fiction también tiene nominada su banda sonora en lucha con Los asesinos de la luna, Pobres criaturas, Oppenheimer e Indiana Jones y el dial del destino.

'American Fiction'- tráiler

En paralelo a anunciar la fecha de estreno para su catálogo, Amazon ha aprovechado para publicar un tráiler subtitulado de American Fiction, que puedes ver bajo estas líneas.

Este es su póster.

Póster de 'American Fiction'

'American Fiction'- reparto y sinopsis

American Fiction es una comedia satírica que tiene a Thelonius ‘Monk’ Ellison como protagonista, interpretado por Jeffrey Wright. Monk es un profesor amargado, aspirante a novelista, que en sarcástica venganza contra el mundo editorial escribe un libro sobre la experiencia negra ferozmente estereotipado, queriendo burlarse de estos mismos estereotipos. Cuál no será su sorpresa cuando el libro resulta ser un éxito, llevando a un desconcertado Monk a la fama.

La película pretende ironizar sobre la actual neurosis identitaria de la cultura estadounidense, teniendo a Brown interpretando al hermano de Monk conjuntamente a Tracee Ellis Ross e Issa Rae (creadora de Insecure y Maldito rap) en roles secundarios. Jefferson, director y guionista, ha debutado tras las cámaras con American Fiction, tras haber escrito guiones en series del calibre de Watchmen y The Good Place.

Pero, ¿de dónde ha salido American Fiction, te preguntarás? Aunque tenga como productor a alguien como Rian Johnson (director de Puñales por la espalda), American Fiction es fundamentalmente una película independiente, que acaso sorprendió lo suyo a muchas personas cuando llegó a aspirar a cinco Oscars. El caso es que, evidentemente, su distribución ha sido bastante mínima, si bien American Fiction empezó con fuerza su trayectoria al estrenarse en el Festival de Toronto allá por septiembre de 2023, y ganar el Premio del Público. Desde entonces ha tenido presencia habitual en varios festivales muy prestigiosos.

American Fiction también fue candidata al Globo de Oro a Mejor película de comedia-musical, al tiempo que Wright aspiraba a ese mismo premio como actor: lo perdieron respectivamente contra Pobres criaturas y Paul Giamatti. Al margen de lo que ocurra en los Oscar, American Fiction también tiene una presencia holgada en las candidaturas de los Independent Spirit Awards, que se resolverán este 25 de febrero.

