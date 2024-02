Este año hay que ver los Oscar solo porque Ryan Gosling va a hacer esto

Barbie pasará a la historia por innumerables motivos, como superar las expectativas de todos aquellos espectadores que recelaban y a la vez ansiaban una adaptación de la muñeca de Mattel, probar que Greta Gerwig es una de las artistas más versátiles del cine actual y confirmar el talento de Margot Robbie como actriz y productora.

El fenómeno de 2023 también será recordado por su banda sonora, cargada de temas pegadizos y cantantes celebradas como Dua Lipa o Billie Eilish. Sin embargo, si un hit ha derretido los corazones de los fans del filme ese ha sido I'm Just Ken, el himno de Ken (Ryan Gosling).

Hasta el propio Gosling decidió publicar una mixtape de cuatro versiones diferentes del éxito: la original, una navideña, una disco y otra acústica. Además, la canción se alzó con el premio a mejor canción de los Critics Choice Awards (para sorpresa de Gosling) y opta a llevarse el Oscar en esta misma categoría el próximo 10 de marzo.

A principios de enero, Gosling bromeó sobre la posibilidad de interpretar I'm Just Ken en la gala de los Premios Oscar. "¿Te pagan por cantar en los Oscar? ¿Tienes que conducir tú mismo hasta allí? Al menos van a recogerte, ¿no?", se jactaba. Pues bien, nuestros deseos de verle cantar el tema de su personaje en menos de un mes se van a cumplir.

Ryan Gosling y 'I'm Just Ken' en los Premios Oscar

Ryan Gosling podría cantar 'I'm Just Ken' en los Oscar Warner Bros.

Tras meses de rumores y especulaciones, fuentes consultadas por Variety han confirmado que Ryan Gosling interpretará I’m Just Ken en la 96ª edición de los Oscar. En declaraciones previas del actor al medio norteamericano, este aseguró que la Academia de Hollywood aún no se había puesto en contacto con él, pero que estaba abierto a actuar.

Asimismo, Mark Ronson, que escribió la canción, aseguró durante los Grammy en Variety que era su sueño que Gosling interpretara I'm Just Ken en la prestigiosa ceremonia. Eso sí, Ronson se negó a que otro interpretase el tema: "Creo que si Ryan no lo hace, no lo haremos".

I’m Just Ken se ha convertido en el himno no solo de Ken, sino también de Barbie. Si bien podría alzarse con el hombrecillo dorado en la categoría de mejor canción, recordemos que se enfrenta a otro éxito aclamado de la banda sonora de Barbie, What Was I Made For?, de by Billie Eilish, que en la temporada de premios se ha posicionado como favorita para llevarse el Oscar.

