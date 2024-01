Ayuso bromea con que dará "dos entradas" a cada miembro del Gobierno central que se alegre de la vuelta de la Fórmula 1 a Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha bromeado este miércoles con que cada vez que alguien del Gobierno "se alegre públicamente" de que la Fórmula 1 llegue en 2026 a Madrid les dará "dos entradas" para la cita deportiva y si lo hace en redes sociales, "cuatro".

Así lo ha indicado en una entrevista en el programa 'En boca de todos' de Cuatro, al ser preguntada sobre las reacciones que ha provocado el anuncio oficial que se realizó este martes en Ifema, que junto al barrio de Valdebebas será el núcleo de las carreras desde 2026 y hasta 2035. La jefa del Ejecutivo madrileño ha explicado que está convencida de que hay mucha gente en la región que se alegra de la llegada de un Gran Premio de la modalidad automovilística.

Son tantas las personas, ha agregado, que por cuestiones de capacidad no van a acudir a verlo en directo porque el espacio es "limitado", así que si no caben los aficionados que esperan el acontecimiento... para qué hacerle un hueco a la gente "que no está agradecida", en lo que ha parecido una referencia velada al Gobierno central, pues la Comunidad no se ha sentido respaldada por la coalición PSOE-Sumar.

"Tenemos derecho a recibir inversiones aunque el Gobierno no nos ayude (...) hemos llegado a un punto en el que en el que no pido ni ayuda al Gobierno, simplemente que deje en paz a la Comunidad de Madrid", dijo Díaz Ayuso en una entrevista el pasado fin de semana.

Ningún ministro acudió a la presentación de este martes en Ifema, pero sí lo hizo un representante del Consejo Superior de Deportes (CSD) y la responsable del departamento de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, mantuvo este martes por la tarde un encuentro con Stefano Domenicali.

Alegría transmitió al presidente y CEO de la Fórmula 1 su satisfacción por la inclusión de una nueva cita en España en el calendario oficial e intervino a favor de la "concurrencia" de dos grandes premios de la modalidad en España a partir de 2026: Madrid y Montmeló (Barcelona), porque esto es algo de lo que hay precedentes en países como Italia, Alemania y Estados Unidos.

Durante su aparición en Cuatro, Díaz Ayuso ha defendido que la Fórmula 1 dejará en la región alrededor de 10.000 puestos de trabajo directos y una inversión "de partida" de más de 500 millones de euros. Además, ha incidido en que numerosas empresas, grandes y pequeñas, podrán abrir en la Comunidad de Madrid nuevos negocios vinculados a esta cita.