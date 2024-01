¿GP de Cataluña o GP de Europa? Barcelona asegura que "hemos estado siempre abiertos a un cambio de nombre"

El anuncio de Madrid como Gran Premio de España de F1 a partir de 2026 y hasta 2035 dejó en el aire la continuidad en el calendario de la que hasta ahora era su ciudad organizadora, Barcelona, que concluye contrato precisamente el año de estreno de la capital. El adiós de Montmeló al Gran Circo, sin embargo, no está tan claro pese a haber perdido la nomenclatura, una cuestión sobre la que se han pronunciado desde la ciudad condal.

Barcelona ha dejado claro que la denominación del Gran Premio no es una cuestión que preocupe en la urbe catalana. De hecho, "no es ningún secreto que nosotros hemos estado siempre abiertos a un cambio de nombre", ha asegurado este miércoles el conseller de Empresa y Trabajo y presidente del Circuit, Roger Torrent, que ha insistido en que "para nosotros el nombre no es importante".

Los 'títulos' con los que más se ha especulado ahora que Madrid será el Gran Premio de España están claros: convertirse en el Gran Premio de Cataluña, nombre que ya recibe en MotoGP, o recuperar el Gran Premio de Europa, como ya se nombrase a Valencia entre 2008 y 2012.

Torrent también ha revelado que eran conscientes de "la posibilidad de que Madrid llevase el nombre del Gran Premio de España", algo que "para nosotros no es lo más relevante" porque "sería empezar la casa por el tejado".

"Ya tendremos tiempo de hablar" sobre ello, ha avanzado, en un momento en el que se han iniciado ya las negociaciones para extender la vinculación de Barcelona y la F1: "Estamos, insisto, en este proceso de conversación para extender esa relación y que vaya mucho más allá".

"Estoy convencido de que habrá renovación del contrato. Tenemos una relación excelente con la Fórmula 1 y sobre esa base estamos trabajando", ha aseverado, aunque sin atreverse a estimar de cuánto tiempo será la vinculación. "Por nosotros, cuanto más largo, mejor", afirma.

Además, el presidente del Circuit ha avanzado que "estamos modernizando las instalaciones, la infraestructura, que ya le hacía falta", y "lo estamos convirtiendo en el mejor circuito estable de Europa y probablemente del mundo".

Tan optimista se ha mostrado Torrent con la posibilidad de que Madrid y Barcelona convivan en el calendario de Fórmula 1, que ha dejado clara una cosa: "Haremos dos Grandes Premios fantásticos. Los mejores de la historia".