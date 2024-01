La oposición de Madrid pide "precaución" con la F1 para evitar el "caos y ruina" de Valencia

El anuncio oficial de la llegada del Gran Premio de España de la Fórmula 1 a la Comunidad de Madrid de este martes ha ocasionado que se rememoren las malas experiencias relacionadas con la gestión de este circuito en otras regiones como Valencia. Desde el PSOE-M y Más Madrid recuerdan que en esa ocasión también se indicó que no costaría nada a las arcas públicas, pero por la mala gestión que se hizo, los ciudadanos tuvieron que acabar desembolsando millones de euros.

Los monoplazas comenzarán a calentar sus motores en 2026, cuando se estrenará el certamen que se celebrará hasta 2035 en la región. Durante estos años, se estima que el circuito dejará unos ingresos anuales de 450 millones de euros y se crearán más de 8.200 nuevos puestos de trabajo de manera directa. La presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado que este evento traerá riqueza y puestos de trabajo sin la necesidad de desembolsar dinero público de los madrileños, ni las arcas públicas.

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha valorado la noticia como "muy positiva para España y Madrid". Sin embargo, pedía "precaución" para "evitar lo que el PP hizo en otras ocasiones". El líder socialista aludía de esta manera a lo ocurrido en la Comunidad Valenciana durante 2028-2012, cuando se celebró el Gran Premio de Europa, al que se ha referido como "un caos y ruina económica, por una mala gestión".

Las estimaciones calculan que la F1 ocasionó un coste de más de 300 millones de euros a las arcas públicas valencianas por la inversión que se tuvo que destinar a la construcción del circuito y a la celebración de las cinco competiciones que se realizaron durante estos años. "Nuestro trabajo en Madrid será fiscalizar milimétricamente que cada euro que ponga la Comunidad en este evento privado sea con rigor y eficacia", ha recalcado Lobato.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, ha evocado las palabras del entonces presidente de la Generalitat Valencia, Francisco Camps, "quien prometió que no se gastaría un solo euro y los valencianos terminaron pagando 300 millones". Bergerot ha postillado que esta situación "no puede pasar en Madrid", y teme que las promesas de hoy "acaben en los juzgados mañana, convertidas en un 'Caso circuito", haciendo referencia a la investigación que se abrió por prevaricación y falsedad documental en la financiación del circuito de F1. La causa terminó archivada por no encontrarse indicios de delito.

El principal partido de la oposición ha solicitado un ejercicio de "transparencia" en el proyecto y ha solicitado la comparecencia en la Cámara autonómica del consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Mariano de Paco; del vicepesidente del Consejo Rector de Ifema Madrid y presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio; y del consejero delegado de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. Además, ha presentado una pregunta en Pleno y otra en comisión. Desde Más Madrid, también han registrado una iniciativa en forma de proposición no de ley para garantizar que se suministra toda la información relativa al Gran Premio de F1 a los ciudadanos y realizar un seguimiento periódico con los vecinos afectados.