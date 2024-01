Hipoxia por nitrógeno: EEUU 'estrenará' un nuevo sistema para ejecutar la pena de muerte alternativo a la inyección letal

En Estados Unidos siguen matando a presos de manera legal. La pena de muerte está vigente en más de la mitad de los estados del país. Alabama es uno de ellos. Este estado sureño se prepara para llevar a cabo la primera ejecución con gas nitrógeno en la negra historia de EEUU.

El estado de Alabama tiene previsto ejecutar a Kenneth Eugene Smith, condenado a muerte por su participación en el asesinato por encargo de la esposa de un predicador en 1988. El gas nitrógeno nunca se ha empleado como método de asfixia para aplicar la pena capital. De hecho, es habitual en el sacrificio de animales para consumo humano.

¿Cuál fue el delito de Smith?

Smith está en el corredor de la muerte por haber asesinado en 1988 a una mujer, Elizabeth Sennett, por encargo de su marido, Charles Sennett, que pretendía cobrar una indemnización. Smith y un cómplice, John Forrest Parker, recibieron 1.000 dólares cada uno. Sennett se suicidó una semana después del asesinato, cuando se dio cuenta de que las autoridades le consideraban sospechoso. Parker también fue condenado a muerte y ya fue ejecutado en 2010, en su caso con una inyección letal.

En EE UU se sigue aplicando la pena de muerte En más de la mitad de los estados de Estados Unidos sigue vigente la pena de muerte. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, son 27 estados los que aún contemplan y aplican la pena capital. Son: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pensilvania, Tennessee, Texas, Utah y Wyoming.

¿Por qué nitrógeno?

Alabama intentó ejecutar a Smith en 2022 mediante inyección letal, pero no lo consiguió. Suspendieron la ejecución cuando el equipo no pudo conectar al preso las dos vías intravenosas necesarias. Los funcionarios probaron entonces con una vía central, que consiste en colocar un catéter en una vena grande, pero no pudieron completar el proceso antes de que expirara la orden de ejecución.

No era la primera vez que en Alabama tenían dificultades para matar a través de una vía intravenosa. En otra ejecución de ese mismo año, la de Alan Eugene Miller, los funcionarios de prisiones pincharon al reo con agujas durante más de una hora intentando encontrar una vena. Hasta le dejaron colgando verticalmente de una camilla.

Finalmente, suspendieron la ejecución y decidieron que cualquier futura ejecución utilizara la hipoxia nitrogenada. El uso de gas nitrógeno para ejecutar a los presos está autorizado en Oklahoma, Misisipi y, desde 2018, en Alabama, donde la gobernadora es la republicana Kay Ivey.

Los problemas de la inyección letal

Las inyecciones letales fueron utilizadas por primera vez en Texas en 1982. En los últimos años ese y otros estados de EE UU han tenido problemas en su aplicación: dificultades para encontrarle al preso una vena utilizable, agujas que se desenganchan, el hecho de usar productos químicos letales y hasta problemas de abastecimiento. Los fabricantes de muchos de estos fármacos han prohibido que sus productos se utilicen para matar a un ser humano o han dejado de fabricarlos por completo.

"Han intentado arreglar la inyección letal y no han podido... Lo mismo ocurrió con la electrocución. Es una especie de tema continuo de presionar para conseguir ejecuciones sin importar el coste, y eso llevó a este cambio al gas nitrógeno", ha explicado a AP Deborah Denno, profesora de Derecho de la Universidad de Fordham y experta en métodos de ejecución.

El fusilamiento como alternativa El gas nitrógeno no es el único método que están explorando los estados. En 2021, Carolina del Sur aprobó una ley que permite que la muerte del reo se consiga con los disparos de un pelotón de fusilamiento. Aunque cinco estados lo tienen autorizado, este método de ejecución no se ha utilizado en EE UU desde 2010, en Utah. El fusilamiento y la silla eléctrica están considerados en ese país los procedimientos más crueles e inconstitucionales.

Cómo y cuándo ejecutarán al preso

La semana pasada un juez federal dio luz verde a la ejecución de Smith. La ejecución está programada el viernes que viene a partir de las 18.00 hora local (una de la madrugada del sábado, hora peninsular española). En la hipoxia nitrogenada al reo se le pone una mascarilla que sustituye el oxígeno por el gas nitrógeno. Este proceso, en teoría, le causaría la muerte en pocos minutos al privarle del oxígeno necesario para mantener sus funciones corporales.

El 78% del aire que respiramos los seres humanos es nitrógeno. De ese modo, en esa proporción, es inofensivo. La hipoxia dice que si se pasa a respirar un 100% de nitrógeno la persona pierde el conocimiento y muere por falta de oxígeno. Esa es la teoría.

Poco más se sabe, salvo que el dispositivo completo para matar a Smith durará 30 horas. Son las que transcurren entre el jueves y el viernes, ya que el protocolo publicado por Alabama contiene párrafos que, según los expertos, ocultan detalles clave al escrutinio público, informa CNN.

Este protocolo se ha creado de la nada... No hay precedentes. Nadie sabe cómo va a ser"

"Se trata de un protocolo que se ha creado de la nada... No hay precedentes. No hay pruebas de este procedimiento. Nadie sabe cómo va a ser", le ha dicho al canal de noticias Robin Maher, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Smith: "Mi cuerpo se está desintegrando"



Eugene Kenneth Smith ha pasado décadas en el corredor de la muerte del centro penitenciario de Holman. "Mi cuerpo se está desintegrando, no dejo de perder peso", le ha dicho a la BBC en una respuesta escrita a las preguntas formuladas a través de un intermediario. En Alabama están prohibidos los encuentros cara a cara entre periodistas y condenados a muerte.

Tengo náuseas todo el tiempo, ataques de pánico... es solo una pequeña parte. Tortura, básicamente",

"Tengo náuseas todo el tiempo. Me dan ataques de pánico con regularidad… Esto es solo una pequeña parte de con lo que he estado lidiando a diario. Tortura, básicamente", ha contado en su respuesta escrita. Smith aprovechó para pedir a las autoridades de Alabama que "detengan [la ejecución] antes de que sea demasiado tarde".

El Supremo da luz verde

La defensa de Smith rechaza los argumentos de las autoridades de Alabama. Ha presentado recursos ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito y ante el Supremo alegando que su cliente es un conejillo de indias. Este último, sin embargo, dio este miércoles luz verde a la ejecución.

En otros casos, cuenta Efe, ha sido habitual que los magistrados no hayan fallado en un sentido u otro hasta el último minuto o incluso después de la hora prevista de ejecución, añadiendo aún más dramatismo a todo el proceso. Ningún estado ha utilizado la hipoxia nitrogenada para ejecutar una sentencia de muerte.

¿Viola los tratados de derechos humanos?

A medida que la fecha de la ejecución se acerca han ido aumentando las voces a nivel internacional que reclaman a las autoridades estadounidenses que intervengan antes de que sea demasiado tarde. Las autoridades de Alabama han defendido ante los tribunales que se trata "del método de ejecución más indoloro y humano conocido por el hombre".

Es el método más indoloro y humano conocido por el hombre", dice Alabama

La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, dijo estar "seriamente preocupada" por el nuevo método y pidió al estado de Alabama "que detenga la ejecución de Smith (...) y que se abstenga de llevar a cabo otras ejecuciones de este tipo".

Amnistía Internacional, por su parte, advirtió de que "este nuevo método no probado podría ser extremadamente doloroso" para el preso, "violando así los tratados internacionales de derechos humanos que Estados Unidos ha ratificado".

"El mundo no se puede permitir que se mate de una forma tan bárbara", que se utiliza "para matar cerdos"

"El mundo no se puede permitir que se mate de una forma tan bárbara", que se utiliza "para matar cerdos" y que provoca un gran sufrimiento al reo, denuncia Mario Marazziti, cofundador de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. Efectivamente, según expertos de la ONU, la hipoxia nitrogenada puede ser muy dolorosa. De hecho, "los veterinarios no quieren que este método sea utilizado para matar animales", asegura Marazziti.