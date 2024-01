El 30% de los hombres que teletrabajan aseguran implicarse más que sus parejas en las tareas del hogar

Los hombres que trabajan en casa al menos un día a la semana se implican más en las tareas domésticas que aquellos que lo hacen fuera. Así lo refleja un estudio del Observatorio Social de la Fundación 'la Caixa', del que se desprende que, aun así, el 30% asegura que participa más que sus parejas en las tareas del hogar, frente al 51% de mujeres que lo sostiene.

La investigación —llevada a cabo en mayo de 2022 mediante una encuesta a 4.000 personas de entre 25 y 50 años—, señala también que, si bien la mitad de las mujeres que nunca teletrabajan dicen estar sometidas a una carga muy superior en lo que respecta a las tareas del hogar, en el caso de los hombres esa proporción es de casi 30 puntos menos, del 18%.

"El teletrabajo está asociado a una mayor participación en la producción doméstica por parte de los hombres", subraya Lidia Farré, investigadora y coautora del estudio Teletrabajo después de la pandemia. Análisis desde la perspectiva del trabajado. Por el contrario, la contribución de las mujeres, ya no solo a las tareas domésticas; sino también al cuidado de los hijos, apenas varía si teletrabajan o no (en el caso de sus parejas, la diferencia es 12 puntos porcentuales mayor entre los que no trabajan en casa).

Algo parecido ocurre con el cuidado de los hijos. Apenas uno de cada cuatro hombres que teletrabaja afirma hacerse más cargo que sus parejas. En el caso de las mujeres, casi la mitad asegura que son ellas las que suelen asumir la mayor parte de la carga de cuidados cuando optan por trabajar en casa al menos un día a la semana.

Renunciar a parte del salario para teletrabajar

Según destaca la Fundación en un comunicado, el estudio se llevó a cabo dos años después de la pandemia, también para analizar el grado de aceptación de las nuevas modalidades de trabajo que introdujo la crisis sanitaria y los confinamientos. Los resultados constatan que, en general, los encuestados estarían dispuestos a renunciar a una parte de su salario si eso les permitiera teletrabajar. Aunque esa percepción va disminuyendo a medida que la penalización salarial va en aumento.

Si el recorte salarial es de más del 10%, la probabilidad de que lo acepten se reduce en más de 20 puntos porcentuales; en casi 40 puntos, si la penalización se sitúa en el 35%. Aunque influye aquí también la distancia dele puesto de trabajo a la hora de tomar la decisión y la situación familiar: cuanto más lejos, o más hijos tengan, más dispuestos están a perder una fracción de su sueldo con tal de poder teletrabajar.

"Si el tiempo que los trabajadores ahorran en desplazarse al trabajo lo dedican a actividades familiares o de ocio, es de esperar que su bienestar emocional aumente", subraya Farré.

Según incide la Fundación, los resultados reflejan también que los trabajadores cualificados tienen más probabilidad de optar por el teletrabajo, aun cuando ello implique una pérdida de salario, pues "se trata de un perfil que suele tener ingresos más elevados y podría contar con espacios mejor adecuados en los que desarrollar sus funciones".

El nivel educativo y la composición del hogar son, por tanto, determinantes a la hora de optar por trabajar en casa al menos un día a la semana. El 54% de los hombres y el 53% de las mujeres con algún título universitario realiza algún tipo de teletrabajo, mientras que este porcentaje es solo del 30% entre los que no tienen titulación. La frecuencia con la que lo hacen también es mayor: el 18% de las personas con una carrera trabajan desde casa más de tres días por semana.