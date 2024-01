Noemí Salazar enseña la espectacular cocina con doble función que ha montado en su sótano: "Me gusta más que la de arriba"

La que fuera integrante de Los Gipsy Kings, Noemí Salazar, ha ganado mucho protagonismo como influencer en nuestro país. Y es que la hija de Raquel Salazar está cada vez más acostumbrada a compartir los momentos más destacables de su día a día con sus más de un millón de seguidores de Instagram.

Si hace unos días se sinceraba sobre cuál será su próxima operación estética, en esta ocasión, la exconcursante de GH VIP ha abierto literalmente las puertas de su nueva y reformada cocina a través de sus historias de Instagram. Se trata de una sala perteneciente al sótano de su chalet, situado en Madrid, que consta de tres pisos.

Aunque el año pasado enseñó por primera vez esta pintoresca parte de su hogar, su legión de seguidores no había sido testigo todavía de la radical transformación a la que se había sometido la cocina de los Salazar en los últimos meses debido a su afán de darle un cambio de aires. Ahora, presenta un nuevo interiorismo y cuenta con una doble función.

Tal y como ella misma ha reconocido, esta estancia de la casa estaba decorada con un papel pintado de azulejos blancos que no terminaban de resultar de su agrado y cuyas pegatinas, de hecho, ya comenzaban a despegarse. "En su día no quise alicatar porque estaba hasta el moño de obras", se ha lamentado. En su lugar, la reina del 'brilli' ha cubierto el frontal de su pared con la misma madera que las estanterías para, así, aportar algo más de luz a la sala.

Sin duda, sus planes de diseño sobre su cocina no podrían haber sido más acertadas. "Me gusta más que la de arriba, que es más sencilla porque es blanca y al hacer el comedor y salón en abierto, no quería meter tonos tan oscuros", ha explicado. Además, a falta de instalar los embellecedores de los enchufes, la reforma ha creado un espacio uniforme y vistoso para una zona que, en adelante, tendrá una doble funcionalidad.

Y es que, según ha señalado Noemí, su cocina va a ser también la lavandería de la casa, pues se ha mantenido una vitrina especial para guardar la secadora y la lavadora, así como de sofisticados armarios para el almacenaje. "Lo tengo que organizar estos días con Claudia, porque creo que lo tengo mal aprovechado", ha añadido.