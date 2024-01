Noemí Salazar desvela cuál será su próxima operación estética

Noemí Salazar es gran fan de la belleza estética y prueba de ello son las diferentes operaciones a las que ha sometido. La que fuera integrante de los Gipsy Kings siempre ha contado a través de su perfil de Instagram cómo ha sido el proceso siempre que ha pasado por el quirófano, aunque ahora ha ido un paso más allá. De esta manera, la que exconcursante de GH VIP ha desvelado a sus seguidores cuál es su último deseo, uno que espera poder materializar en un futuro cercano.

Aunque ha confesado que le dan "respeto" las operaciones, la influencer ya tiene experiencia en el mundillo. Desde la reducción de pecho a la que se sometió para intentar corregir su gigantomastia hasta la intervención que se hizo a los seis años para corregir las "orejas de soplillo". También se ha hecho algunos retoques pequeños en la cara, como las inyecciones de vitaminas para conservar la luminosidad y suavidad.

Noemí no ha negado en ningún momento todos los esfuerzos que ha hecho para conseguir la imagen que ella desea. Es sincera y directa con todos sus seguidores, aunque esto pueda conllevar que sus fans se queden sin palabras en más de una ocasión.

Aunque no es para menos, y lejos de un pequeño retoque nada invasivo, ahora su plan va más allá. "Tengo muchas ganas de hacerme una liposucción. No es porque esté gorda, hay zonas de mi cuerpo que no me gustan y por los embarazos tengo un poco de diástasis abdominal", ha explicado la influencer a través de su perfil en redes.

Por ello, ya ha acudido a un especialista que la ayude a elegir el mejor tipo de tratamiento: "He ido a valorarme y no tengo piel para hacerme una abdominoplastia, pero me podrían corregir la diastasis por cesárea", ha matizado acerca de su próxima intervención.

Como también ha reconocido, esta es la última esperanza que le queda para poder conseguir un cuerpo ideal. Salazar se define así misma como una persona muy "perfeccionista", pero también es consciente de lo que busca y sus limitaciones. Porque querer tener "tableta comiendo croquetas" es "muy difícil", especialmente teniendo en cuenta que en su dieta las verduras no tienen un lugar.