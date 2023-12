Noemí Salazar actualiza el estado de salud de su hija Mimi tras sus problemas de estómago: "No tiene ninguna intolerancia"

Noemí Salazar ha tenido que dar explicaciones sobre el estado de salud de Mimi, su hija. La que fuera exconcursante de Gran Hermano VIP ha asegurado a través de sus redes sociales que su hija mayor tiene problemas de estómago, motivo por el que han tenido que hacerle una gran cantidad de pruebas médicas.

Por ello, los seguidores de la influencer no podían hacer nada más que preocuparse por la niña. Un estado de nervios que ahora Noemí ha querido tranquilizar con la nueva actualización sobre la salud de la pequeña.

Como así ha explicado en su perfil en redes sociales, la familia ha acudido de nuevo a urgencias para tratar la gastroenteritis aguda que se ha cebado con la primogénita de la que fuera integrante de Los Gipsy Kings. Tras pasar ella misma la enfermedad, ahora madre e hija se encuentran recuperadas y en casa.

"Yo sé que os preocupáis y me preguntáis mucho por el tema de si Mimi es celíaca o no lo es. La niña no tiene ninguna intolerancia al final", ha explicado mucho más tranquila ahora que sabe que solo se trataba de un susto. Como así ha explicado, está segura de ello, pues ha acudido a una gran cantidad de médicos hasta que ha conseguido darle un diagnóstico.

"Llevamos meses con pruebas", ha asegurado a través de su cuenta de Instagram, "me han dicho que es muy sensible con el estómago, que es su punto débil". Por este motivo, cada vez que la pequeña se pone nerviosa o sufre de estrés, es un estómago el que más lo sufre.

"Que igual que a otra persona cuando tiene problemas le puede provocar migrañas, a ella eso le genera ganas de vomitar y mucha angustia", ha aclarado, "ella coge una gastroenteritis como ahora y la coge muy fuerte y, además, como es muy delgadita se deshidrata enseguida".

Así, se cierra el capítulo de periplos médicos para la familia Salazar. Además, tras la gran cantidad de mensajes de apoyo que ha recibido, Noemí ha querido dar las gracias a todos sus seguidores por preocuparse por ella y su hija.