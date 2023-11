Raquel Salazar aclara si le fue infiel a su marido con un cámara de televisión: "No me voy a echar un saco encima por un pecado"

Tan solo unos días después de verse obliga a acallar los rumores de divorcio, Raquel Salazar ha vuelto a estallar ante las insinuaciones que circulan por las redes sociales, pero, en esta ocasión, para defenderse de aquellos que la acusan de haber tenido una aventura con un cámara de televisión y, por tanto, de haberle sido infiel a su marido, Carlos Salazar.

La que fuera miembro de Los Gipsy Kings, quien se define a sí misma como "la mujer más honrada que podéis echaros a la cara", ha asegurado a través de un directo que "jamás" le ha sido infiel, ni siquiera "de pensamiento", a su marido, con quien se casó cuando tenía 18 años.

Tan segura está de ello que la madre de Noemí Salazar ha pedido pruebas que demuestren esa supuesta infidelidad que, a pesar de que daña a su imagen, no le ha afectado en su relación con su familia -"saben de sobra cómo soy"-.

Después de dejar claro que sus tres hijos son del mismo padre -"Raquelita de quién va a ser, ¿del butanero?"-, la diseñadora ha señalado que nunca ha tenido nada ni con el operario de cámara, ni con "el Jacobo", ni con cualquier otro hombre. "Solo he estado con mi marido", sostiene. Aun así, defiende que, en el hipotético caso de querer "hacerlo", sería "con alguien que me guste, no con quien me digas tú".

Además, Raquel ha explicado el motivo por el que jamás cometería adulterio no es otro que la religión. Se define a sí misma como una mujer religiosa, una "cristiana de verdad", "no de las que van al culto y de las que se ponen en un perfil 'Dios es amor' y luego te acribillan a hatearte la cuenta y a insultarte". Por ello, para la que fuera defensora de Noemí Salazar en GH VIP el matrimonio es algo sagrado e inquebrantable.

Aun así, la diseñadora revela que hay algunas excepciones: "Tú puedes volverte a casar si te separas cuando tu cónyuge muere o cuando se case con otra persona. Ahí te quedas libre y ahí puedes irte y rehacer tu vida, pero mientras tanto estás en adulterio". Tal y como ella misma señala, "cuando un matrimonio se separa, el primero que se va con otra persona está en adulterio y nunca llegará al reino de los cielos".

Otra de las consecuencias de cometer adulterio es no poder ver a tus seres queridos después de morir, algo que Raquel no podría soportar. "Yo, por desgracia, perdí a mi madre con 59 años. Y a mí ningún hombre de esta vida me va a quitar ver a mi madre el día que me muera, ni vivir en adulterio", comenta, poniéndose seria. Por todo ello, la infidelidad no es una opción. "No me la voy a jugar. No me voy a echar un saco encima por un pecado. Quiero ver a mi madre y a mi padre", sentencia.