Noemí Salazar habla del difícil momento que está atravesando: "Me están quitando mi energía y mi paz"

La exintegrante de Los Gipsy Kings, Noemí Salazar, ha ganado mucho protagonismo como influencer en nuestro país, pero actualmente está pasando por un momento complicado en su vida y lo quiso hacer visible a través de sus redes sociales.

"Me he sentado aquí para hacer terapia con vosotros. Me he dado cuenta de que mi terapia sois vosotros", comenzó explicando a través de sus stories de Instagram. Comentó que está "muy agobiada" y se encuentra muy mal por temas personales. "Todo lo demás es bueno porque son agobios por temas de trabajo", añadió.

"Están pasando cosas en mi vida. Yo no estoy acostumbrada a ese tipo de trámites y me están quitando mi energía y mi paz", declaró Salazar, recalcando que "son temas de los que no se pueden hablar todavía" por la red social.

Su último agobio tenía que ver con la invitación a un evento muy importante en las redes sociales al que no podrá asistir porque coincide con el cumpleaños de su hija. Reveló que no solo le agobia saber elegir buenos looks para los eventos, sino también el hecho de que ahora no se encuentra bien consigo misma: "No ayuda mi físico últimamente".

La exconcursante de GH VIP 7 confesó que no se siente bien con su cuerpo: "No puedo decir que esté mal físicamente, pero no me siento bien. A lo mejor mañana me levanto con ganas de comerme el mundo, pero hoy no me siento bien".

Después del gran desahogo, la influencer pidió disculpas a sus seguidores por el "tsunami de negatividad", añadió que "también es importante decir estas cosas y no enseñar siempre la parte positiva" y dio las gracias a sus seguidores por los mensajes de cariño y apoyo que estaba recibiendo.