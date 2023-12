Noemí Salazar actualiza su estado de salud tras ingresar en urgencias por problemas respiratorios: "Fui con el corazón acelerado"

La que fuera integrante de Los Gipsy Kings, Noemí Salazar, ha ganado mucho protagonismo como influencer en nuestro país. Es por ello por lo que la hija de Raquel Salazar ha tenido que dar explicaciones acerca del delicado estado de salud que ha arrastrado en los últimos días.

Y es que, tras pasar la Navidad ingresada en el hospital, la exconcursante de Gran Hermano VIP se ha visto obligada a acudir recientemente a urgencias a raíz de un problema respiratorio. Un recorrido que se ha convertido prácticamente en una rutina para ella, pues hace tan solo unas semanas tuvo que quedarse ingresada con su madre en urgencias y también llevar a su hija Mimi al centro médico por problemas de estómago.

"Estoy mejor, pero la verdad es que he pasado una noche bastante mala. Ayer me tiré hasta las doce, o la una de la mañana, en urgencias", ha comenzado diciendo la televisiva a través de historias de Instagram. "Me pusieron corticoides y un aerosol con un medicamento. Tenía muchísima tos, muchos pitos en el pecho y me ahogaba".

Noemí Salazar, a través de 'stories'. NOEMISALAZAR / INSTAGRAM

Tal y como ella misma ha recordado, debido a su condición de persona asmática, "cualquier gripe o catarro se le agrava mucho". Aun así, en esta ocasión, parece que los síntomas se han complicado mucho más. "La sensación de ahogo que tenía ayer no la he tenido en mi vida. Cuando terminé el tratamiento le dije a la doctora que seguía con la misma sensación de ahogo".

Además, Noemí ha actualizado sobre el diagnóstico médico que le hicieron en urgencias. "Me han prohibido usar el salbutamol por ahora porque fui con el corazón muy acelerado", ha explicado, con respecto al medicamento que consume para superar los síntomas del asma. No obstante, en los próximos días, le han dado cita con el neumólogo para ponerle, eventualmente, un tratamiento específico.

Tras su estancia en el hospital, la influencer ha recibido el alta, si bien ha descansado "malamente" en su casa. "Me he tirado desde las seis de la mañana hasta las diez, tosiendo, ahogada y sentada en la cama, porque tumbada no me puedo dormir. Me he puesto un humificador, pero nada", ha confesado.