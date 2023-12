Fabiola Martínez cumple 51 años tranquila y ajena a la paternidad de su ex, Bertín Osborne

A pocos días de que su exmarido, Bertín Osborne, se convierta en padre con Gabriela Guillén (al menos, mientras una prueba de paternidad no demuestre lo contrario), Fabiola Martínez ha soplado las velas de su 51 cumpleaños.

Lo ha hecho en Madrid, donde vive, con unos amigos y su hijo pequeño, Carlos, nacido de su unión con el cantante.

La propia Fabiola ha compartido unas imágenes y de una celebración muy familiar, pero entrañable, con guitarra, adornos, canciones y una tarta. También un cariñoso mensaje: "Un año más de vida, de amor, de amigos, de experiencias, de sorpresas, de aprendizaje, de tantas y tantas cosas por las que debo estar agradecida... Así que ¿mi deseo? Si lo digo no se cumple... Pero si se cumple os prometo que lo digo. Cuando me miro en el espejo siempre me digo "tú puedes" y llevo 51 años forjándome, esculpiendo mi consciencia para cada día ser un poquito mejor para mí y para los que me rodean".

Fabiola se ha mantenido completamente al margen de la futura paternidad de su exmarido, que será el sexto hijo para él y por consiguiente, un nuevo hermano para sus hijos Carlos y Kike.

A pesar de las diferencias entre Guillén y Bertín, ella no ha interferido en ningún momento y ha pedido discreción, alegando que el asunto no le concierne.

Hace unos días, Fabiola presentó un acto de la Fundación Kike Osborne y aunque Bertín no pudo estar, debido a compromisos laborales, sí que mandó un mensaje de apoyo a esta iniciativa.