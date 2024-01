María Castro atraviesa una nueva complicación en su embarazo: "Siempre hay un pero"

María Castro se encuentra en la semana 26 de su embarazo. 2024 va a ser un año muy importante para la actriz, la cual cumplirá uno de sus sueños: ser familia numerosa. Desde que anunciara que estaba a la espera de la llegada al mundo de su tercera hija, la intérprete ha compartido en sus redes sociales el día a día de su estado.

Su embarazo no está siendo fácil y así lo está mostrando María, quien también está enseñando la cara B de este proceso. Ahora, a través de su cuenta de Instagram, la actriz ha relatado que está muy preocupada por algo que tiene que ver con la pequeña.

La protagonista de Sin tetas no hay paraíso ha desvelado que en las últimas semanas no ha cogido peso. Por ello, Castro ha decidido acudir a su ginecólogo, para ver si esto era normal o no. "Deseando entrar en revisión", comenzaba diciendo en el post. Si bien ha asegurado estar "tranquila", ha querido hacerse eco de esta realidad que también puede compartir con otras mujeres embarazadas.

"Llevo tres semanas sin subir de peso, estoy en sesenta kilos y eso me gusta menos. Seguro que es porque he comido poco con el gripazo", ha continuado explicando la actriz. Asimismo, ha querido quitar hierro al asunto y con un punto de humor ha dicho: "La bebé está sana y fuerte por haberme comido a mí".

Eso sí, María se ha querido asegurar de que todo va bien: "Prefiero que me lo digan ellos". Al final, ha reaparecido en sus historias de Instagram para actualizar el estado tanto de la niña como el suyo. "La bebé está perfecta, en el peso que tiene que estar. Me ha comido a mí y efectivamente por la gripe no ha subido de peso", ha explicado a sus seguidores. No obstante, tal y como ha confesado, el médico le ha puesto un "pero". "El pero, es que me ha visto la curva de la glucosa un poco alta e iré el miércoles a volver a tomarme el líquido", concluía.