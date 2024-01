La última cesión del PSOE a Junts ha dejado una "situación francamente dramática" en el país, según el PP. Los populares, que llevan meses alzando la voz por cada movimiento del Gobierno, han salido a transmitir su preocupación por que Pedro Sánchez incluya en la amnistía actos de terrorismo que no haya causado "violaciones graves de Derechos Humanos". Se trata de una reivindicación de Carles Puigdemont de la que renegaba Sánchez hace apenas unas semanas. Tras conocerse el pacto entre ambos, el PP cree que el PSOE ya no tiene líneas rojas: "España no merece un Gobierno que amnistía a terroristas para seguir en el poder".

"Ya está bien", ha insistido el portavoz del PP en el Congreso Miguel Tellado. "Un Gobierno que ampara a terroristas y al mismo tiempo ataca a los jueces no tiene cabida en una democracia moderna como la nuestra". El popular ha ido más allá comparando el perdón de los actos terroristas que se cometieron durante el procés de 2017 en Cataluña con los que cometió la banda terrorista ETA. "Si algo sabemos en España es lo que es el terrorismo, o hemos sufrido durante mucho tiempo y España no merece un gobierno que está dispuesto a indultar, perdonar, amnistiar a terroristas con tal de seguir en el poder".

Una vez que "el Gobierno se ha convertido en un verdadero problema", los populares exigen al PSOE que suspenda la tramitación de dicha proposición de ley porque es "un error histórico" para la democracia española. "Nadie ha votado al PSOE para esto. Si no lo hace pensando en sí mismo que lo haga pensando en la democracia española".

La secretaria general Cuca Gamarra también ha enfatizado en que amnistiar delitos de terrorismo con sentencia firme era una línea roja para el PSOE hace una semana. "Hoy ya no hay línea roja para esta amnistía ilegal, injusta e inmoral". Por su parte, el PP avanza que utilizará todos los resortes a su alcance para suspender la tramitación de la ley en el Senado, donde cuentan con mayoría absoluta.