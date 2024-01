Reese Witherspoon, criticada por animar a sus seguidores a comer nieve: "Yo me he criado bebiendo agua del grifo"

Reese Witherspoon ha sabido ganarse el cariño de todos sus fans gracias a su personalidad divertida y su sinceridad. Por ello, no es de extrañar que la actriz de Hollywood cuente con millones de seguidores en sus redes sociales. En estas la intérprete no duda en compartir cómo es su día a día.

Sin embargo, en uno de sus últimos vídeos, la que fuera protagonista de Una rubia muy legal no pudo librarse de las críticas. Como así mostraba en su publicación, la ahora influencer enseñaba a sus seguidores a hacer un "chococcino con sal de nieve", una receta un tanto diferente al típico capuccino.

Además del conocido café, Witherspoon también le añadía dos tipos de sirope, uno de chocolate y otro de caramelo salado. Una mezcla normal de no ser porque le incluía un detalle clave: nieve. Un ingrediente que rápidamente muchos de los usuarios de la plataforma aseguraban que no debía de comer.

No solo porque comer nieve del suelo implica que esté sucia, sino que al no haber sido tratada, esta puede transmitir todo tipo de gérmenes y enfermedades. Aunque otros han asegurado que "solo se vive una vez" y que "todo el mundo de pequeño comía nieve de la calle".

Para evitar mayores problemas, la actriz ha respondido a varias de las críticas que ha recibido por sus vídeos. Así, ante la repetida queja de que la nieve "está sucia", ella hacía la prueba. "Hemos cogido nieve del patio, la hemos calentado en el microondas y está limpia", ha asegurado enseñando un vaso con agua mientras se preguntaba extrañada, "se supone que no puedo comer nieve?".

Aunque, por otra parte, no podía evitar asegurar que "no pasa nada" porque "solo se vive una vez y solo nieva una vez al año", como ya habían comentado sus seguidores. Entre risas ha asegurado que su receta "estaba deliciosa" por lo que no le ve ningún problema.

Como punto final, Reese ha contado entre risas que ella no bebía agua depurada y que "tomaba el agua directamente del grifo". Aunque, a modo de broma, ha confesado que quizás ese sea "el motivo" por el que es así. "Es que no lo entiendo" ha finalizado entre risas preguntándose como puede hacer "nieve filtrada".