El sector del autoconsumo advierte de "intrusismo" y mala calidad en instalaciones por el 'boom' de los últimos años

En 2023, el autoconsumo volvió de las cotas extraordinariamente altas en la que le situó la crisis energética en 2022 a una senda más moderada, que si se excluye el 'boom' de hace dos años, sigue la senda ascendente desde que hay datos. El año pasado fue el primero de la serie histórica con menos nuevas instalaciones -113.000 menos que en 2022- y menos nueva potencia instalada que el año anterior -700 megavatios menos- y en el que empezaron a aflorar algunos efectos del enorme crecimiento que tuvo el sector durante la crisis de precios de la energía, cuando industria y hogares buscaban ahorrar en la factura de la luz instalando placas solares: la deficiente calidad de algunas instalaciones y el "intrusismo" en una actividad que tuvo que crecer a marchas forzadas y en el que ahora parece volverse a instalar en la normalidad.

La calidad de algunas instalaciones y el "intrusismo" en el sector es una de las cuatro "preocupaciones" que deja el autoconsumo en 2023, debido a un incremento excepcional de la actividad en 2022 que obligó a muchas empresas -el ámbito de la electricidad, por ejemplo- a adaptarse a la demanda de autoconsumo, con trabajadores que no estaban adecuadamente formados. APPA Renovables, la a principal asociación del sector, no quiere hablar de "burbuja" del autoconsumo en 2022, porque afirma que continuó la inversión, pero reconoce que se puede hablar de "boom", que llevó a que algunas instalaciones "no se hicieran de la mejor forma posible", explica el presidente de APPA Autoconsumo, Jon Macías.

De momento, no hay datos sobre el empleo en el sector autoconsumo en 2023 y los últimos disponibles son los de 2022 cuando, en línea con la explosión del autoconsumo, experimentó un notable crecimiento, con más del doble de empleos creados que en 2021. Con la desaceleración de 2023, el sector asume que los datos de empleo también se resentirán, porque en 2022 hubo empresas que también contrataron más para poder atender la demanda que después se ha relajado o por las operaciones de concentración, de absorción de unas empresas por otras que ya se están registrando.

Potencia instada cada año con autoconsumo. APPA Renovables

Menos instalaciones nuevas que en 2022

APPA Renovables ha presentado este lunes el Informe Anual del Autoconsumo Fotovoltaico de 2023 que, como se esperaba desde hace meses, constata una caída en instalaciones y en potencia instada con respecto a 2022. Según datos facilitados por sus empresas socias de los ámbitos de fabricación, distribución e instalación de placas solares y otros componentes clave, el año pasado hubo 127.304 nuevas instalaciones de autoconsumo, un caída de 113.000 instalaciones menos que el año anterior que APPA explica por la paulatina desaparición de las ayudas europeas, el encarecimiento de los tipos de interés y la moderación de los precios de la electricidad.

En 2022, en plena crisis de los precios de la energía, aparecieron en España 240.344 nuevas instalaciones, casi 174.000 más que el año anterior y fulminando una progresión que en el año de mayor crecimiento -entre 2020 y 2021- no había llegado a 40.000 nuevas instalaciones anuales. El año pasado, el ritmo volvió a normalizarse, con muchas menos instalaciones de autoconsumo que en 2022 -113.040- pero casi el doble que en 2021, en un comportamiento que la sección de Autoconsumo de APPA relaciona más con el "crecimiento desmesurado" de 2022 que con un cambio de tendencia.

El autoconsumo residencial siguió siendo más numeroso que el industrial, aunque en potencia instalada, fue al revés, porque las instalaciones en los tejados son mucho más pequeñas que las que se ponen en recintos industriales. De las 127.304 nuevas instalaciones en 2023, 111.795 fueron en viviendas -105.453 menos que en 2022 y 58.125 más que en 2021- y hubo 15.509 nuevas instalaciones industriales -7.587 menos que en 2022 y 2.742 que en 2021-. En cifras acumuladas, en estos momentos hay en España 480.000 instalaciones de autoconsumo, 410.000 de tipo residencial y 70.000 industrial.

El tamaño de las instalaciones en viviendas fue en 2023 similar al de 2022, de 4,7 kilovatios, con un coste medio de 7.085 euros. Los ahorros en la tarifa de la luz que provocaron equivalen a un 14% de esa inversión, que APPA calcula que se habría tardado siete años en recuperar. En el campo industrial, la instalación media fue de 91 kilovatios, un 30% más que los 70kw en 2022 y un coste medio de 69.000 euros.

3% de la demanda y electricidad desperdiciada

En relación con la potencia instalada, en 2023 hubo 1,9 gigavatios nuevos -2,6GW en 2022 y 1,1 en 2021-, que en conjunto lograron que la producción anual de electricidad con autoconsumo llegara en 2023 a 7,2 GWh, un 59% más que en 2022 y que para APPA pone al alcance la meta de 19 GW en 2030 que busca el Gobierno.

Gracias a ello, el autoconsumo fue capaz de cubrir el 3% de la demanda nacional en 2023, un 1,2% más que en 2022 y continuando con la tendencia al alza desde que hay datos. Con los 7,1GW instalados en estos momentos, APPA subraya que la generación eléctrica con autoconsumo supera la generación en centrales nucleares. Como diferencia, esta segunda está disponible de formar regular a lo largo de todo el día, mientras que el autoconsumo, como toda la fotovoltaica y también la eólica, solo lo están en determinadas circunstancias -que haga sol, en este caso-.

Cobertura de la demanda eléctrica nacional con autoconsumo. APPA Renovables

Para utilizar todo el potencial del autoconsumo como generador de electricidad que cubra parte de la demanda es necesario desarrollo del almacenamiento, como las baterías, que también cayeron en 2023 porque se instalaron 128 MWh de almacenamiento, un 69% menos que en 2022. Se le suma otra "preocupación" de APPA Renovables -junto con la regulación y la "baja demanda eléctrica-, que tiene que ver con la cantidad de electricidad generada con autoconsumo que se desaprovecha porque no se puede volcar a la red.

Según su informe anual, de los 7,1GW de electricidad que generó el autoconsumo en 2023, se desperdiciaron 1,6GW, es decir un 0,7% debido a "las barreras regulatorias y técnicas". "La energía aprovechada es el 82" del potencial, siendo desaprovechado el 18% restante: 131 millones de euros que estamos malgastando", dice el informe.