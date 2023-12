Las ayudas al autoconsumo llegan a su fin entre el éxito de "normalizar" las placas en los tejados y el retraso para llegar al usuario

Las ayudas al autoconsumo llegan a su fin. A partir del próximo 1 de enero, quienes ya tuvieran concedida una subvención por instalar placas fotovoltaicas en su tejado continuarán con un proceso que en muchas ocasiones se alarga demasiado y se les terminará concediendo, pero no se podrán solicitar ayudas nuevas, porque todo apunta a que no habrá nuevas convocatorias, más allá de los casi 2.500 millones que el Ministerio para la Transición Ecológica ha concedido de los Fondos Next Generation de la UE desde 2021.

Tanto en el Gobierno como en el sector fotovoltaico cunde la idea de que ya han cumplido el objetivo para el que se idearon, abrir el mercado del autoconsumo y "normalizarlo", a pesar del fracaso de su gestión, con retrasos de hasta dos años en la llegada de fondos. Extenderlas podría entorpecer un sector con cifras históricas y ya hay voces en el sector que opinan que quizá lo conveniente sería sustituirlas por desgravaciones fiscales.

"Las ayudas han sido fundamentales para normalizar el autoconsumo, han tenido un efecto tremendo, el de captar cifras de autoconsumo que estaban fuera de lo que podíamos esperar", afirma el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso. "Han tenido un efecto directo, en la gran cantidad de proyectos que se han desarrollado, y otro indirecto muy bueno, porque han normalizado la imagen que la sociedad tiene del autoconsumo, que no es de segunda categoría, sino que funciona muy bien y se ha convertido en un electrodoméstico más en casa", declara.

Ese despegue del autoconsumo ha sido claro desde 2021, el primer año en que hubo ayudas disponibles del fondo de recuperación de la UE que se acordó tras la pandemia. Impulsado sobre todo por el aumento descontrolado del precio de la electricidad debido a la crisis energética que provocó la guerra de Ucrania, decenas de miles de hogares unifamiliares se lanzaron a generar en sus tejados al menos parte de la electricidad que necesitaban. Estos dos elementos -precios muy elevados y ayudas- llevaron a crecimientos de más del 100% del autoconsumo en los dos últimos años.

Evolución de la potencia instalada en autoconsumo. UNEF

Transición Ecológica, a través del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), ha concedido casi 2.500 millones de euros en subvenciones al autoconsumo, por medio de dos convocatorias "formales", en 2021 y una ampliación en 2022, más otros fondos adicionales por la ampliación de la cantidad correspondiente a España de los Fondos Next Generation. La última partida, de 500 millones, se aprobó el pasado mes de noviembre.

Reparto por comunidades de las dos primeras convocatorias de subvenciones para el autoconsumo. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE)

Según un estudio que hizo entre sus clientes la compañía instaladora Samara, la inversión inicial para una instalación tipo de autoconsumo supone unos 6.600 euros, de los que se recuperan casi la mitad entre las ayudas directas de los fondos europeos y otras medidas de apoyo, como reducciones del IBI o deducciones del IRPF. El ahorro medio en factura de la luz es de unos 856 euros de ahorro anuales, 71 al mes. Su confundador, Manel Pujol, también considera que las subvenciones "han permitido romper una barrera de acceso inicial de los ciudadanos, que se han visto aún más motivados para dar el paso". "El autoconsumo doméstico ya es un sistema rentable por sí mismo", añade.

De crear a entorpecer el mercado

Precisamente, y sin perjuicio de la incógnita sobre la continuidad de todo tipo de ayudas, esta idea de que el mercado ya está creado y puede funcionar por sí mismo es la que impera en Transición Ecológica, lo desembocaría en el final de este programas de ayudas cuando termine el año, como está previsto.

En el Ministerio de Teresa Ribera se entiende que estas subvenciones ya han cumplido su función de incentivar el autoconsumo y que mantenerlas más de lo necesario podría tener un efecto contrario y ser una rémora que provocara que los consumidores aplazaran la decisión de instalar placas fotovoltaicas a la espera de las ayudas.

Retrasos en la concesión

Los distintos actores del sistema consideran que estas subvenciones han funcionado muy bien, a pesar del enorme obstáculo que desde el principio han encontrado en una ineficiente gestión administrativa para que lleguen a sus destinatarios finales: los usuarios. Según la UNEF, en España ya hay 200.000 casas unifamiliares con placas fotovoltaicas en los tejados, y entre 400.000 y 500.000 solicitudes de ayudas atascadas en retrasos de hasta dos años para recibirlas.

Tal y como se diseñó el sistema, el Gobierno central distribuye las ayudas entre las comunidades autónomas, que son las que reciben las peticiones y a las que corresponde hacer el reparto final, especialmente farragoso al tratarse de subvenciones, de ayudas a fondo perdido, de las que hay que comprobar que se cumplen todos los requisitos. La tarea pronto se vio que era ingente por el número inesperado de solicitudes y, de la misma manera que el IDAE tampoco habría sido capaz, también ha resultado demasiado para una plantilla insuficiente y sin la formación necesaria para ello, a pesar de que el Gobierno elevó de 1,5 a 5% el importe de las ayudas gestionadas que las comunidades podían destinar a reforzar el personal. "A pesar del esfuerzo, hay un retraso importante para que la gente perciba el dinero", constata Donoso.

Mientras los usuarios de autoconsumo que pidieron y vieron concedida una de estas ayudas esperan a recibirla, 2024 llega después de un año en el que se percibió cierta desaceleración con respecto a los datos históricos de 2021 y 2022, en buena medida porque el precio de la luz bajó y empezó a estabilizarse.

¿IVA 0?

Quienes se lancen a partir de ahora no contarán previsiblemente con fondos Next Generation, aunque el Gobierno tiene previsto que el autoconsumo siga creciendo. Después de años récord, en España hay 5,2 gigavatios de potencia instalada de fotovoltaica en esta modalidad y el plan del Ministerio es que en 2030 haya 19 gigavatios.

Para conseguirlo, previsiblemente seguirán siendo necesarias nuevas maneras de incentivarlo entre las que todavía quedarán las rebajas en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que numeroso ayuntamientos conceden a las instalaciones domésticas de autoconsumo y deducciones de IRFP como las ya han contemplado los Presupuestos Generales del Estado.

Más allá de esto, la UNEF avisa de que "si se quiere seguir en la línea de los 19 gigavatios para 2030", será necesario "buscar nuevos escenarios de apoyo" y más facilidades de gestión, para que no suceda como hasta ahora con las subvenciones directas. Considera que sería más fácil permitir "desgravaciones fiscales" como el IVA 0% que se aplica al autoconsumo en Alemania o Reino Unido o sobre el IRFP por las inversiones.