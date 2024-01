Una mujer denuncia fallos en la pulsera de control de su expareja que la tiroteó: "Voy por la calle y miro atrás a cada minuto"

Eva Afonso, es una vecina de O Grove (Pontevedra) que se convirtió en víctima de la violencia de género hace cinco años cuando recibió dos tiros por parte de su expareja que podrían haberle costado la vida. Sin embargo, el hombre se encuentra en libertad provisional sin ningún tipo de dispositivo de vigilancia.

La mujer ve necesario denunciar esta situación, la cual dice vivir "con terror". Eva protesta porque teme que su agresor pueda volver a intentar agredirla: "O hablo o esto sigue igual, aparece delante de la puerta y me mata", afirma desesperada la mujer.

Según explica la víctima, la Guardia Civil se pone en contacto con ella para saber como se encuentra de vez en cuando, pero eso no es suficiente. Su agresor ha estado 15 días en paradero desconocido y sin pulsera de localización. Además, lleva 5 años a la espera de un juicio y una sentencia para su expareja.

Eva ha denunciado en repetidas ocasiones al autor de los disparos por saltarse las ordenes de alejamiento, según la Voz de Galicia. El pasado 28 de diciembre, la víctima fue informada de que su agresor estaba ilocalizable, y así permaneció durante 14 días más.

Eva vive esta situación llena de angustia: "Voy por la calle y miro atrás a cada minuto, si voy en coche y veo que alguien me sigue, cambio de carril; la inquietud y la ansiedad que me produce solo la sé yo. No puedo llevar una vida normal", cuenta al medio anteriormente citado.

La mujer lleva tres años con un dispositivo que la mantiene conectada a los cuerpos de seguridad en todo momento, y desea "denunciar públicamente el maltrato que la justicia da a las víctimas".

Los agentes localizaron a la expareja de Eva el día 11 de enero, momento en el que le conectaron un nuevo dispositivo. Desde el tribunal gallego pidieron que el hombre fuese detenido y llevado al juzgado de Ourense, donde se cumplimentaría el trámite.

Cuando la documentaciñon llegue al juzgado de Cambados, el caso podrá ser enviado a la Audiencia y poner fecha al juicio. Desde la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra aseguran llevar a cabo un "seguimiento estricto de este caso".