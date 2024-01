"Me asombró la increíble belleza con la que Dios te creó". Así se presentaba en enero de 2023 un 'timador del amor' ante Ángeles Gutiérrez Ayuso, la mayor de los tres hermanos hallados muertos en Morata de Tajuña, entrando en su perfil de Facebook.

Ese día, hace ahora 52 semanas, Ángeles llegó a intercambiar hasta 17 mensajes con él. Llegado un punto de la conversación, el timador le dice que no es seguro hablar en los comentarios de la red social y le pide número de teléfono para seguir por whatsapp. Ella se lo da: "639xxxxxx".

"Ok te agrego a mi whatsapp", contesta alguien que se hace llamar Michael Stanford y dice ser militar estadounidense residente en Yemen, aunque adscrito al Fort Leonard Wood, el centro de excelencia de soporte de maniobras del Ejército de EE UU, en el estado de Missouri.

Esta no era la primera vez que Ángeles mordía el anzuelo de estos falsos perfiles creados por timadores. De hecho, la Guardia Civil investiga su violenta muerte, junto a la de sus hermanos Amelia y Pepe Gutiérrez Ayuso, como un posible ajuste de cuentas por no saldar una deuda adquirida para favorecer a otro 'timador del amor' anterior, el que esquilmó a los hermanos y a su entorno al menos 400.000 euros bajo la falsa promesa de que recibirían una herencia millonaria.

Militares, pilotos o cirujanos son los perfiles que con más frecuencia crean los ciberdelincuentes para ejecutar el timo del amor, romance scam, una estafa que empieza en una red social y se extiende a la vida privada de la víctima, que se enamora de una identidad virtual a la que nunca llega a ver en persona, confirma a 20minutos la Guardia Civil.

Perfiles diseñados para las víctimas

Otro de los timadores del amor que operan en las redes sociales se presenta como cirujano, Mark William, y escribe así a mujeres mayores en Facebook: "Hola, encantado de conocerte, te ves tan hermosa, ¿cómo estás? Bueno, en realidad estaba buscando a un amigo mío que había perdido el contacto en los Estados Unidos, finalmente, encontré tu perfil de Facebook en mi escritorio de redes y decidí parar...".

Los perfiles se procuran acordes a las víctimas, en el caso de mujeres mayores, son sobre todo hombres maduros, creyentes, con profesiones de alto valor social, a menudo viudos, extranjeros y que, sorprendentemente, no tienen ni un solo amigo en la red social. Algunos ciberdelincuentes usan para varios perfiles distintos las mismas fotos, previamente robadas a usuarios reales de Internet. Así, un supuesto cirujano californiano David Smith luce en sus fotos idéntico al soldado Michael Stanford, el militar estadounidense que intentó 'conquistar' con una de las hermanas de Morata de Tajuña.

Dificultades para cazar al ciberdelincuente

A día de hoy, ya todas las comandancias de la Guardia Civil y la Policía tienen unidades especializadas en investigar delitos cibernéticos. No en vano representaría casi uno de cada cinco delitos en España, y aumentando, señalan en la benemérita. La mayoría de estos delitos son estafas y no son inusuales las que usan el amor como reclamo para engañar a personas que se sienten solas.

La última memoria anual de la Fiscalía General del Estado recoge en su capítulo de ciberdelitos "la tendencia al alza en el volumen de investigaciones penales" fruto de "la profunda y constante digitalización de las relaciones interpersonales y de la actividad social en su conjunto".

De las 6.676 investigaciones abiertas por ciberdelitos de todo tipo en 2016 se ha saltado a 24.840 casos en 2022, según la memoria de 2023. De ellos, el grueso, más de 20.000, son estafas (81%). El resto son delitos contra el honor, la intimidad o la libertad sexual.

Sin embargo, estas 20.000 estafas online son la punta del iceberg, porque únicamente se cuentan en la Memoria de la Fiscalía los casos en los que se puede determinar el autor de los delitos de cara a juzgarlos. De hecho, un reciente informe del Ministerio del Interior denuncia que este fenómeno criminal ha aumentado un 22,9% en el año 2022 respecto a 2021, índice que se eleva a un 72% en comparación con 2019 y más del 220% respecto a 2017. Sin llegar a cuantificarlas, la Fiscalía General hace constar entre las estafas "la simulación de relaciones amorosas ('romance scam') y las describe como "maquinación que usan los defraudadores para captar la voluntad de sus futuras víctimas".

La Fiscalía General describe como "romance scam" a la maquinación de los defraudadores "para captar la voluntad de sus víctimas"

Fuentes de la Guardia Civil explican a 20minutos que es poco habitual conseguir detener a los que cometen las estafas del amor, porque estos ciberdelincuentes suelen estar actuando desde terceros países, muchos en África. Sin embargo, en noviembre de 2023, en Pontevedra, caía una red que utilizó un perfil falso de un piloto de aviación para estafar a decenas de mujeres mayores en redes sociales.

Engañaron a más de 150 mujeres que entregaron un total de 95.000 euros. La investigación comenzó en 2020, después de que una mujer de Villablino (León) denunciase haber sido víctima de esta ciberestafa. La cuenta en la que la víctima hacía los ingresos que le pedía el supuesto piloto pertenecía a dos mujeres, madre e hija, en un banco de Cambados (Pontevedra).

La Guardia Civil ha recordado cómo evitar ser víctimas de las conocidas como 'Estafa del amor' o 'Romance Scam' después de que haya determinado que esa es la principal hipótesis de los asesinatos de los tres hermanos de avanzada edad en la localidad madrileña de Morata de Tajuña. Consejos de la Guardia Civil para evitar las estafas del amor

El falso soldado de Missouri, el cirujano californiano o este piloto de mentira se ganan la confianza de sus víctimas fingiendo estar interesados en una relación amorosa y les piden dinero para viajar a verlas o para ayudarles a recuperar una herencia millonaria con la que afianzar su futuro en pareja, como en el caso de las hermanas de Morata de Tajuña.

Dos meses antes, en septiembre de 2023 la Guardia Civil detuvo a una pareja de 33 y 66 años por otros 12 delitos de estafa amorosa. Habían engañado a mujeres de diferentes localidades de España, como Roquetas de Mar (Almería), Lepe (Huelva), Valdemoro (Madrid), San Ildefonso (Segovia), Premià de Mar (Barcelona), Barbastro (Huesca), Pamplona (Navarra), Buñol (Valencia), Almoradí y Cocentaina. Entre todas les entregaron un total de 175.000 euros creyendo que actuaban por amor.

La investigación resulta más exitosa si la denuncia es cercana al traspaso del dinero, y si la cuenta bancaria del ingreso es española. En ocasiones, hasta se ha podido revertir alguna de las operaciones fraudulentas.

Pero la estafa amorosa no es algo que exclusivamente sufran las mujeres. Hombres mayores que se presentan en redes sociales públicas como divorciados, solteros o viudos también reciben mensajes de admiradoras, Esta vez los ciberdelincuentes pretenderán ganarse su confianza creando perfiles falsos con fotos reales de mujeres jóvenes y guapas.

Consejos para no caer en la trampa

Los consejos de la Guardia Civil para no caer en la estafa del amor son verificar siempre que la persona al otro lado de la pantalla es real y que no está suplantando una identidad, algo que cada vez es más fácil, puesto que la inteligencia artificial es capaz hasta de suplantar la voz; también desconfiar de las relaciones online que avanzan demasiado rápido; proteger aquella información que pueda hacernos vulnerables y extorsionables; y por supuesto, abstenerse de enviar dinero a personas que no se ha conocido en la vida real, notificar a familiares y a amigos estas relaciones y en caso de que hayas sido víctima, denunciar.