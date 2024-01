Respiración microbiana, moléculas acuosas, lagos helados... todos los indicios hasta ahora de que Marte albergó (o aún alberga) vida

Crónicas marcianas es un imprescindible libro de cuentos escrito por Ray Bradbury en 1950. A Borges le gustó. Escribió sobre el mismo: «Anuncia con tristeza y con desengaño la futura expansión del linaje humano sobre el planeta rojo». Y en ello estamos empeñados los habitantes del planeta Tierra, en saber si algún día podremos vivir en Marte.

Como cantó Battiato, «somos provincianos de la Osa Menor, a la conquista del espacio interestelar». Pero antes de lanzar al espacio nuestras brillantes astronaves hay que conocer con detalle el presente del planeta rojo. Y quien dice presente, dice también su pasado. ¿Hubo vida en Marte?

Ya se lo preguntaba David Bowie en su canción de 1971. El 'duque blanco' no tenía respuestas. Bradbury le puso imaginación al describir el planeta como (la síntesis es de Borges) «un desierto de vaga arena azul, con ruinas de ciudades ajedrezadas y ocasos amarillos y antiguos barcos para andar por la arena». Luego llegó la ciencia.

Varios indicios pero sin evidencia definitiva

A estas alturas, tras décadas de estudio, los científicos aún no han encontrado evidencia definitiva que confirme la existencia presente o pasada de vida en Marte. Se han acumulado suficientes indicios para creer que, en un pasado, Marte albergó agua y las condiciones que permitían sostener vida. El último de ellos, el que ahora conocemos, habla de posibles capas de hielo.

Perseverance en Marte. NASA/JPL-CALTECH

Nuestra exploración del planeta rojo se inició hace ya 60 años, en 1964, con el lanzamiento de la sonda Mariner 4. El artefacto de la NASA fue el primero en enviar imágenes de Marte. Eran tiempos en que la carrera espacial era parte de la guerra fría, de manera que a un movimiento de Estados Unidos correspondía otro de Rusia, y al revés. Y así, Moscú, puso en 1971 una nave en la órbita del planeta por primera vez en la historia. Fueron después las naves gemelas Viking I y II las que nos dieron a ver las primeras imágenes detalladas de la superficie de Marte.

¿Encontró la NASA en los 70 pruebas de vida en Marte? La NASA encontró evidencias de vida en Marte en la década de los 70, pero prefirió ignorarlas. Es lo que sostiene Gilbert V. Levin, un científico que trabajó para la agencia y que lo contó en un artículo en Scientific American en 2019.



Uno de los experimentos realizados con las sondas Viking fue el Labeled Release (LR) que buscó señales de vida en el planeta rojo. Los resultados fueron enviados en 1976. Según Levin, investigador principal de aquel experimento, los resultados mostraban indicios de vida porque se había detectado respiración microbiana. «Se obtuvieron en total cuatro resultados positivos», asegura. En su página sobre las misiones Viking, la NASA dice que los experimentos «descubrieron actividad química enigmática e inesperada en el suelo marciano, pero no aportaron ninguna evidencia clara de la presencia de microorganismos vivos».

Hubo que esperar a 1997 para que la Mars Global Surveyor entrara en órbita y la sonda Mars Pathfinder alcanzara la superficie del planeta. La odisea espacial marciana tomó fuerza en los años 2000: Mars Odyssey (2001), Mars Express (2003), vehículos Spirit y Opportunity (2003), Mars Reconnaissance Orbiter (2005) y el rover Curiosity (2011).

El rover Perseverance investiga los secretos del cráter Jezero. NASA

La misión Mars 2020 colocó sobre la superficie de Marte al rover Perseverance y también un pequeño helicóptero llamado Ingenuity. Han sido estos instrumentos, especialmente el vehículo (donde por cierto, hay tecnología desarrollada en este trozo de la Tierra llamado España), los que han aumentado exponencialmente las posibilidades de analizar muestras y obtener así más evidencias.

Los hallazgos del Perseverance

El rover de la NASA ha hallado lo que podrían ser restos de vida. Las muestras recogidas contenían pruebas de la presencia de un ciclo geoquímico orgánico más desarrollado en el planeta rojo de lo que se esperaba anteriormente. Por lo tanto, podría haber distintos posibles compuestos orgánicos.

Según los investigadores, se detectaron señales consistentes con moléculas vinculadas a procesos acuosos. Eso quiere decir que el agua que hubo en Marte podría haber sido clave para obtener una diversa variedad de materia orgánica que podría haber persistido durante más tiempo de lo que se creía hasta ahora.

El Perseverance recogiendo muestras marcianas. NASA's Marshall Space Flight Center

«La detección potencial de varias especies de carbono orgánico en Marte tiene sugerencias para comprender el ciclo del carbono en Marte y el potencial del planeta para albergar vida a lo largo de su historia», explicaba en julio pasado Amy Williams, profesora asistente en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Florida.

¿Y si la tecnología no es capaz detectar vida en Marte? Los trabajos de investigación que han realizado expertos del Centro de Astrobiología sobre un antiguo lecho fluvial en el desierto de Atacama (Chile) sugieren que encontrar restos de vida en Marte va a ser más difícil de lo esperado. Y es que los actuales instrumentos de detección de vida en Marte podrían no ser lo suficientemente sensibles para encontrar vida en el planeta rojo. El estudio sugiere que, dependiendo del tipo, las potenciales evidencias de vida podrían ser difíciles —si no imposibles— de detectar con la actual generación de instrumentos.

Solo unas semanas después, gracias de nuevo al Perseverance, se encontraron grietas de lodo de gran tamaño en la superficie. Los científicos sugirieron que Marte pasó por ciclos regulares de estaciones húmedas. El descubrimiento fue una evidencia más de que el clima del Marte primitivo fue el mismo que tuvo en su día nuestro planeta. Según Williams, el hallazgo «invita a la reflexión sobre el origen de la vida allí».

Los océanos que se cree cubrían todo el planeta en agua tenían al menos 300 metros de profundidad

En Marte hay hielo. La NASA no de ja de buscarlo. Para ello lleva a cabo desde 2017 el proyecto de Mapeo de Hielo de Agua Subsuperficial (SWIM, por sus siglas en inglés). En noviembre pasado, nuevos mapas revelaron que la cantidad de hielo subterráneo en las latitudes medias del norte de Marte no es uniforme. Hay regiones con más hielo que otras y no se ha encontrado una explicación para ello.

En todo caso, hasta que todas las muestras tomadas por el rover de la NASA no viajen de regreso a la Tierra, no se podrá hacer un análisis detallado como exige la ciencia para sacar conclusiones completamente válidas. Es que esa visa que creemos existió se debió extinguir hace más de 3.000 millones de años.

Pruebas de vida fuera del planeta rojo

Capa de hielo bajo la que se halla agua líquida localizada en el polo sur de Marte, en una imagen de Mars Express. ESA / DLR / FU BERLIN / CC BY-SA

Algunas evidencias pueden no estar ya en Marte. Meteoritos procedentes del planeta rojo contienen pruebas de que hace 4.500 millones de años había agua en el planeta rojo como para estar cubierto en su totalidad por un océano de 300 metros de profundidad.

«En ese momento, Marte fue bombardeado con asteroides llenos de hielo. Sucedió en los primeros 100 millones de años de la evolución del planeta. Otro ángulo interesante es que los asteroides también transportaron moléculas orgánicas que son biológicamente importantes para la vida», explicaba en 2022 Martin Bizzarro del Centro para la Formación de Estrellas y Planetas.

Sabemos que al principio de la historia de Marte hubo agua corriente en la superficie, así como valles y lagos"

Además de agua, los asteroides helados también trajeron a Marte moléculas biológicamente relevantes, como los aminoácidos. El estudio indicaba que los océanos que cubrían todo el planeta en agua tenían al menos 300 metros de profundidad. «Es posible que tuvieran hasta un kilómetro de profundidad. En comparación, en realidad hay muy poca agua en la Tierra», contaba Martin Bizzarro.

De azul a rojo: Bradbury acertó

Piso del cráter Gale de Marte. NASA/JPL-CALTECH

En eso acertó Bradbury: el hoy planeta rojo fue un planeta azul. Marte también fue un lugar bello y poblado por extensas masas de agua. Sí, se debió parecer a la Tierra. Pero fue perdiendo tanto mar para, poco a poco, tranformarse en desierto rojo. «Sabemos que al principio de la historia de Marte hubo agua corriente en la superficie, así como valles y lagos», afirma Jim Head, geólogo de la Universidad de Brown y director de un estudio sobre Los barrancos y canales del planeta.

Marte se convirtió en lo que llamamos un desierto hiperárido o polar"

«Hace unos 3.000 millones de años, toda esa agua líquida se perdió, y Marte se convirtió en lo que llamamos un desierto hiperárido o polar. Aquí mostramos que después de eso y en el pasado reciente, cuando el eje de Marte se inclina 35 grados, se calienta lo suficiente como para derretir la nieve y el hielo, devolviendo el agua líquida hasta que las temperaturas bajan y se congela de nuevo», explica.

Tal vez nuestra colonización de la superficue marciana esté más cerca de lo que creemos. De momento, la NASA ha demostrado que se puede producir oxígeno en Marte. Su experimento MOXIE recoge el CO2 de la atmósfera del planeta para convertirlo en oxígeno. «Podría convertir recursos locales en productos útiles para futuras misiones de exploración. Al probar esta tecnología en condiciones del mundo real, nos hemos acercado un paso más a un futuro en el que los astronautas 'vivan de la tierra' en el planeta rojo», asegura Trudy Kortes, de la Dirección de Misiones de Tecnología Espacial en la sede de la NASA.