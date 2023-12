El rover Curiosity en Marte despide el año con un vídeo que muestra el paso de un día marciano

El rover Mars Science Laboratory, más conocido como Curiosity, lleva más de una década explorando el planeta rojo y enviando datos de muestras a la Tierra. Gracias a la información recogida por el robot y por otras misiones, los investigadores de la NASA han podido teorizar sobre posible vida marciana en el pasado. En la actualidad, no hay vida, pero el vehículo capturó hace poco una sombra que se movía, ¿de qué se trataba?

El pasado 8 de noviembre, Curiosity se encontraba estacionado, pero eso no implicaba que no siguiese trabajando. Sus cámaras capturaron algunas imágenes que la NASA ha montado en dos vídeos en blanco y negro, de 25 fotogramas. En ellos, se ve una sombra desplazándose por la superficie de Marte. Por desgracia para los aficionados, no se trata de una silueta alienígena, sino la propia penumbra del rover.

¿Qué hacía Curiosity cuando grabó su sombra moviéndose?

La NASA ha explicado en una nota de prensa en su blog de Jet Propulsion Laboratory (JPL) que el rover se encontraba parado porque iba a comenzar la conjunción solar de Marte, un periodo en el que nuestra estrella se encuentra entre la Tierra y Marte que puede interferir con las comunicaciones por radio. Para evitar complicaciones con la señal de la misión, el equipo programó una serie de comandos para que Curiosity hiciese mientras permanecía incomunicado.

Una de las tareas que le encomendaron fue que utilizase sus cámaras o Hazcams para realizar fotos. Por lo general, ese tipo de capturas se realizan para que el robot detecte rocas, pendientes u otros peligros en el camino que pueden suponer un riesgo para la continuación de su viaje en el planeta rojo. No obstante, en esta ocasión, lo usaron para registrar 12 horas de instantáneas desde el mismo sitio.

El objetivo, según la NASA, era fotografiar las nubes o remolinos de polvo que pudieran revelar más información sobre el clima de Marte. Los científicos aseguran que en las imágenes no se detecta nada destacable para investigar, pero sí que cuentan una curiosidad en los dos vídeos de 25 fotogramas que crearon: la silueta de Curiosity se ve cambiando de sitio a medida que pasan las horas del día marciano.

La sombra de Curiosity en Marte

Los vídeos muestran el movimiento de la sombra del rover de las 5:30 AM a las 5:30 PM, hora local. El primero presenta imágenes del Hazcam frontal y captura el sureste de Gediz Vallis, un valle que se ubica en el Monte Sharp del planeta vecino. Desde 2014, Curiosity ha estado ascendiendo la base de la montaña, que se estima que es de 5 kilómetros de altura y que se encuentra en el cráter Gale.

Durante los escasos segundos que dura el vídeo, la sombra del brazo robótico de Curiosity, de 2 metros, se mueve hacia la izquierda y las ruedas delanteras comienzan a verse a ambos lados de la imagen. A la izquierda, se intuye lo que sería un objetivo de calibración circular que los ingenieros usan para probar la precisión del espectrómetro de rayos X de partículas alfa (un instrumento que detecta elementos químicos en la superficie).

En el segundo vídeo, se ve la parte trasera de la Hazcam de Curiosity, que muestra el noroeste de las laderas del Monte Sharp y el suelo del cráter Gale. La silueta de esta posición enseña la rueda trasera derecha del rover y su sistema de energía.

