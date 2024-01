Estas son las zonas de España que podrían registrar temperaturas mínimas de hasta -18 ºC este fin de semana

Europa Press via Getty Images

Tras la borrasca Irene, que ha dejado tormentas en gran parte de la Península durante toda la semana, el frío parece tomar el relevo y las predicciones apuntan a que podrían darse temperaturas mínimas de -17 y 18 grados en algunas zonas durante la madrugada del 20 de enero, según Meteored.

En los días pasados, las heladas en muchas zonas de España han desaparecido casi por completo por la entrada de aire subtropical, suave y húmedo, conducido por las borrascas atlánticas Hipólito e Irene, alcanzándose récords de temperaturas mínimas excepcionalmente altas en España.

Las zonas afectadas por el frío

A pesar del desplome térmico previsto para el 20 de febrero, los expertos aseguran que no se trata de un episodio de ola de frío, ya que no se cumplen los criterios espaciales, ni temporales ni de intensidad. De hecho, la bajada de temperaturas solo va a durar uno o dos días y va a afectar a zonas muy concretas. Además, no hay una irrupción generalizada de aire gélido del norte.

Se prevé que los valores más negativos se centrarán con fuerza en zonas del sistema Ibérico de Soria, Rioja, Aragón y zonas de Pirineo, con temperaturas mínimas del -17 a - 18 °C y las heladas serán generalizadas en el norte peninsular. En las zonas altas de los Pirineos se llegaría a los -20 °C.

En esta línea, "AEMET ha activado los avisos por temperaturas mínimas en las zonas mencionadas para el sábado 20 pero con valores de -8 ºC con una probabilidad de entre 40-70%", según METEORED.