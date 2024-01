Catalá ordena revisar la seguridad de los carriles bici en cuatro puntos de Valencia

El Ayuntamiento de Valencia va a adjudicar esta próxima semana a la empresas CPS por cerca de 17.000 euros una auditoría de seguridad de los carriles bici en cuatro puntos o intersecciones de la ciudad con el objetivo de "detectar las problemáticas" entre los distintos modos de movilidad y "proponer soluciones a corto y medio plazo". Según el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, el plazo para la elaboración de este estudio será de cinco meses y la ubicación de las mediciones está aún por determinar.

La auditoría es una de las promesas electorales de la alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, que en una entrevista con 20minutos antes de las elecciones del pasado 28 de mayo apuntó a cuatro ejes ciclistas construidos en los últimos años por el Ejecutivo de Joan Ribó: el de la Gran Vía Fernando el Católico, compartido con el carril bus, y los de las avenidas Pérez Galdós, Constitución y Reino de Valencia, "sobre todo por la entrada de vehículos de emergencia y de policía", manifestó entonces.

Según ha expuesto Carbonell, la auditoría de seguridad viaria "pondrá especial atención a la infraestructura ciclista, teniendo en cuenta sus aspectos fundamentales, así como los comportamientos de los usuarios de la vía".

Las cuatro intersecciones o puntos a estudiar tendrán que atender a varios criterios: que haya habido una accidentalidad significativa en los últimos cinco años; una problemática en la interacción entre los usuarios más vulnerables (peatones, bicicletas, patinetes...) y el resto de usuarios de la vía (transporte público, vehículos privados...); que haya habido reclamaciones de mejora por parte de la ciudadanía, y que tengan carácter extrapolable de soluciones técnicas a otros infraestructuras asimilables.

El equipo de auditoría tendrá que estar formado, al menos, por dos técnicos acreditados como auditor principal y auditor auxiliar de seguridad viaria, de acuerdo con el artículo 10 del Real decreto 345/2011, de 11 de marzo, sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias en la red de carreteras del Estado.

La oposición critica el "señalamiento" de la bici

Compromís y el PSPV en el Ayuntamiento han criticado que la alcaldesa de Valencia contrate una auditoría de seguridad de los carriles bici de la ciudad, cuando "el principal problema de seguridad de la ciudad de València es consecuencia de las infracciones del tráfico motorizado".

El concejal de Compromís y exedil de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha criticado que el Consistorio se gaste dinero público "en un contrato a dedo cuando Valencia ya cuenta con una auditoría reciente de sus carriles, el Plan Director de la Bici". La coalición ha señalado que este plan aprobado en febrero de 2023 ya incluía una auditoría que puede consultarse de forma abierta en la web municipal.

Por su parte, la concejala socialista María Pérez ha exigido que el estudio se elabore "con rigor, sin prejuicios y no olvidando que los principales puntos de nuestra ciudad se encuentran en las carreteras". Pérez ha incidido en que, según los datos del Ayuntamiento disponibles del 2022, en el 80% de los accidentes los vehículos implicados son vehículos a motor y en el 10% son bicicletas o vehículos de movilidad personal, por lo que ha pedido a Catalá "que no haga un señalamiento hacia la bici, que no criminalice que determinadas maneras de moverse son menos seguras".