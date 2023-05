María José Catalá: "Quiero una mayoría amplia para no depender de otros partidos y ser muy diligente"

María José Catalá (Torrent, 1981) afronta por segunda vez unas elecciones municipales para intentar ser alcaldesa de Valencia. Entre 2007 y 2012 lo fue de su localidad natal, y más tarde asumió la Conselleria de Educación y la portavocía del Consell con el PP. En la actualidad es también síndica popular en Les Corts y presidenta del partido en la capital valenciana.

¿Qué sensaciones tiene en esta última semana de campaña?Está siendo muy diferente a las anteriores, porque el ambiente electoral comenzó muy pronto, la maquinaria de los partidos estaba en marcha desde hace tiempo. Tiene una clave nacional muy marcada. Noto mucha ilusión y cariño en la calle, muchas ganas de votar. Hay una movilización importante.



¿Y respecto a las encuestas?No me dejo llevar por ellas. Aun así, hemos consolidado los 13-14 concejales y ahora estamos en una curva ascendente. Mi objetivo es tener una mayoría lo suficientemente amplia como para no depender de otros partidos para gobernar y para tener un gobierno muy diligente, efectivo, que no tenga que ir pactando conforme avanza el mandato, porque Valencia va a necesitar soluciones muy rápidas.

¿Su objetivo prioritario es entonces gobernar en solitario?Sí. Es a lo que yo aspiro. Desde luego, respetaré muchísimo el pronunciamiento del ciudadano, pero a mí me gustaría que el PP tuviera autonomía para gestionar.

Catalá posa para la entrevista con 20minutos. EDUARDO MANZANA

En caso de tener que pactar, ¿cuáles son sus líneas rojas?La primera es la defensa de la autonomía. Soy muy regionalista. No creo en la recentralización. En segundo lugar creo en Europa, el marco en el que vamos a poder desarrollar los retos que tenemos por delante. Y la tercera es el feminismo. Defiendo que todavía queda mucho por hacer. He sido madre recientemente y voy a volver a serlo dentro de poco y creo que la conciliación y las políticas de defensa de la mujer son fundamentales.

¿Quién es su verdadero rival: Joan Ribó o Sandra Gómez?Joan Ribó, indiscutiblemente. En todos los trackings medianamente serios que he visto, el PSOE sigue sin sacarle una cabeza. Lleva ocho años gobernando con él y ha traicionado a sus electores, porque no ha conseguido condicionar, ni siquiera influir en sus políticas. Lo he visto en los PAI de Benimaclet y del Grau o en la defensa del Puerto. Eso lo va a pagar en las urnas.

¿Qué es lo más urgente para la ciudad en cuanto a gestión?Limpieza, seguridad y bajada de impuestos. Lo primero que haré es bajar los impuestos con efecto 1 de enero de 2024. Para eso aprobaré las ordenanzas fiscales en octubre, con una bajada total de 67 millones de euros. Comprende un 20% de bajada de la contribución a todos los valencianos, así como a las actividades económicas entre un 10% y un 30% (unos 300 euros) a los que generen empleo, bajar el canon de saneamiento, el recibo del agua, que en Valencia es caro, y bajar también el impuesto de vehículos de acción mecánica. Y bonificaré el 95% de la plusvalía municipal, que acompañada de la de sucesiones y donaciones anunciada por Carlos Mazón, hará que podamos eliminar el impuesto a la muerte en esta comunidad. Para mí, esa es la medida más importante.



¿Y en las otras dos áreas?Sacaré inmediatamente la convocatoria de oposiciones a la Policía Local para dotarla de 500 efectivos más y el plan de choque de limpieza para que la gente note que la ciudad está limpia.



¿Qué hará con la zona de bajas emisiones?Para mí ha sido una sorpresa absoluta que Compromís no se haya atrevido, porque la ha aplazado hasta después de elecciones, ellos que van tan de verdes. Veo muy interesante una acción que se desarrolla desde la CEV para unificar criterios en las cincos poblaciones que vamos a tener que aplicar ZBE en el área metropolitana. Hay que escucharlos, que todos los asumamos. Quiero que sea trabajada, consensuada y dialogada.



¿Y con la principal empresa municipal, la EMT?Zaragoza y Madrid están trabajando con EMT eficientes y sostenibles desde el punto de vista económico y medioambiental. Quiero una empresa que se dedique solo al transporte público de viajeros y no a gestionar parkings y a hacer plazas. Quiero trabajar con el tema de la gratuidad a los jóvenes, pero no solo en campaña electoral, y reforzar las líneas nocturnas. Quiero más líneas, recuperar las 15 que entraban al centro, y mejorar frecuencias.

¿Qué propone para la calle Colón?Rediseñar. Lo de los dos carriles bus no lo he visto en ninguna ciudad europea. Quiero recuperar un carril para el transporte de vehículos, rediseñar las aceras y los giros, que me parecen absolutamente inseguros. Requiere una auditoría de seguridad, consenso con vecinos y comerciantes y una actuación que recupere tráfico privado. Y, desde luego, darle una pensada a la calle por la Porta de la Mar y Navarro Reverter.

¿Qué otros puntos de la ciudad revisará?Me parecen súper peligrosos los carriles bici de Fernando el Católico que, por cierto, el alcalde dijo que no recomendaría ni a sus hijos ni a sus nietos. También los de las avenidas Pérez Galdós, Constitución y Reino de Valencia, sobre todo por la entrada de vehículos de emergencia y de policía.

¿Qué proyecto tiene para La Marina?Para empezar, hay que dotar de seguridad jurídica a toda la zona y a los concesionarios. Lo primero es generar un organismo entre Puertos del Estado, Generalitat y Ayuntamiento. Y en segundo lugar , me gustaría hacer un plan de regeneración urbana en el entorno del Grau. Reurbanizar toda esa zona, incluso con un coeficiente de fiscalidad que sea atractivo para que la gente joven que viene a Valencia a generar su negocio pueda vivir allí. Como una especie de barrio de la innovación.

"Feijóo resolverá el agua, la infrafinanciación y las infraestructuras pendientes"

¿Siente el PP valenciano la presión de Génova por lograr un buen resultado en esa dinámica nacional?Total. Sentimos mucha responsabilidad, pero también ha venido de la mano de facilidades, de ayuda, de comprensión y de empatía. Queremos ser determinantes y lo somos, pero no solo en elecciones, queremos que esta sensación de que en Valencia se juega el futuro de España después sea correspondida con las políticas que estoy segura que Feijóo como presidente del Gobierno hará en favor de la ciudad y de la Comunitat.

¿Cuáles son esas necesidades?Feijóo va a ser quien resuelva el problema del agua, de la infrafinanciación y de las infraestructuras que le hacen falta a la ciudad: túnel pasante, canal de acceso, soterramiento de las vías de Serrería, estación central y el Corredor Mediterráneo, que es la gran obra que precisa de este país, pero que tiene como lugar nuclear Valencia. Y en transporte quiero que firmemos un contrato programa y tener la financiación de Madrid y Barcelona.

¿Y qué le pedirá a la Generalitat?En los en los últimos ocho años, la Generalitat se comprometió a hacer nueve colegios en Valencia y apenas ha ejecutado 500.000 euros en actuaciones menores, de los 28 millones que se suponía que iba a invertir. Voy a exigir que se ejecuten las infraestructuras sociales que necesita la ciudad: colegios, centros de mayores, residencias, que no se ha construido ni una en los últimos ocho años, y que no se desmantele el Hospital Arnau de Vilanova.

¿Y en infraestructuras?Le he pedido a Carlos Mazón, y me va a ayudar mucho, colaboración para la culminación del cauce del río Turia, lo que exige el soterramiento de las vías de Serrería, desarrollar el PAI del Grau y una obra que le corresponde a la Generalitat que es el soterramiento del colector norte. Y, en segundo lugar, las dos líneas de metro: la prolongación de la L10 desde la calle Alicante hasta el Mercado Central y la conexión con tranvía y metro ligero una nueva línea de toda la zona norte con el centro y con el sur. Es decir, la conexión de Torrefiel, Benicalap, Orriols con Ciutat Vella.