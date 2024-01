Karina recuerda algunos de los momentos más duros de su carrera: "Me han llegado a cortar la luz"

Karina volvía de nuevo a la vida pública gracias a su paso por GH VIP, aunque este no ha sido el único proyecto reciente de la cantante. A sus 77 años, la de Jaén está más activa que nunca, como así demostró el pasado lunes con el estreno de su obra Yo soy Karina en el Teatro Bellas Artes. Más de cuatro décadas después de su despedida de los escenarios, la intérprete ha destapado su baúl de los recuerdos para contar algunos de los momentos más duros de su carrera.

Así lo ha confesado a los compañeros de Europa Press. "En aquella época era muy difícil decir no, pero había que armarse de valor, sabías perfectamente que si decías no, estabas vetada. Ha sido una andadura de buscar sello discográfico durante 43 años", ha explicado la también actriz.

De hecho, esta no ha sido lo único a lo que se tuvo que enfrentar siendo mucho más joven. Durante la entrevista ha denunciado con gran dolor una de las experiencias más desagradables que vivió por culpa de un productor. "Me dijo a mí 'me hubiese gustado tocarte las tetas', le dije, 'mire, usted no me interesa usted para nada'. Me fui de su despacho y me dijo 'a mí nadie me da la espalda', digo yo sí. Me fui de su despacho y cerré la puerta con un pequeño portazo".

Una vivencia a la que, a pesar de lo desagradable, ha querido verle un lado positivo. Para ella, lo más importante es seguir día a día sin pensar en el pasado por duro que fuera: "A estas alturas de la vida, perdonar, olvidar en la medida que se pueda, seguir hacia adelante hasta que dios quiera y hasta que las fuerzas nos abandonen".

Y es que su vida no ha sido especialmente fácil. Como así reconocía en una entrevista con El Mundo, debido a su negativa en participar en ciertos trabajos, llegó a tener duros problemas económicos. "Me han llegado a cortar la luz. Y he tenido que estar tres o cuatro días con velas, pero bueno, se ha solucionado", aseguró en su momento.

Actualmente, la crisis ya está superada, aunque no por ello deja de luchar por unas condiciones dignas para las personas jubiladas. Una jubilación en la que, por lo menos de momento, Karina no quiere pensar. "Llevo diez años más o menos de jubilada y he tenido que hacer cosas porque la jubilación es muy cortita", confesó al citado medio antes de dar el pistoletazo de salida a su nuevo show. Este proyecto se ha convertido en la mayor ilusión de la artista.