Karina revela que no tuvo que pagar la indemnización por abandonar 'GH VIP 8': "Llegamos a un acuerdo"

Sin duda, Karina fue una de las grandes apuestas de GH VIP 8, pues triunfaba en redes, donde había llegado a un público más joven, y su ternura e inocencia la hacían ser querida por gran parte de la audiencia. Sin embargo, menos de un mes después de comenzar el programa, la cantante abandonó porque no se encontraba bien. No obstante, parece que la concursante no tuvo que pagar la tradicional multa, tal y como ella misma ha revelado.

"Me faltan fuerzas a veces, y este concurso es para personas fuertes. A lo mejor he venido un poco tarde", alegó, entre lágrimas, la artista en el confesionario. "Echo mucho de menos a mis hijas, a mis nietos, a mi hermano...".

Por su parte, Ion Aramendi la intentó tranquilizar y le dijo que, para el equipo, ella ya había cumplido: "Has hecho un esfuerzo ímprobo por resistir, por aguantar, por estar en las pruebas, por convivir, siendo un ejemplo para muchas personas, y además para muchas personas mayores, a las que le has alegrado el día, a las que les ha gustado verte en las galas y los debates. Lo más importante para nosotros es que tú estés bien".

"Karina, ¿quieres hoy terminar el programa y encontrarte con tu familia, con tu hija? Por nosotros, nos va a parecer estupendo, porque nos preocupas tú. Es tu decisión", le preguntó el presentador, a lo que ella le respondió que sí. Y parece que en esta conversación está la clave de la excepción que tuvo Karina, pues ella necesitaba abandonar y el programa entendió sus circunstancias.

Así lo recordó en una entrevista con Pronto, en la que le preguntaron los motivos de su abandono. "Echaba demasiado de menos a mi familia, mi casa y mis cosas. No aguantaba más y lo pasaba muy mal. Por eso decidí salir de la casa", respondió.

"Llegamos a un acuerdo, tuvieron en cuenta mi edad y entendieron mi actitud. Yo quería vivir una nueva experiencia, pero no me encontraba bien allí dentro", contestó, en referencia a la multa.

Por tanto, ella misma confirmó que no tuvo que realizar el habitual pago de 12.000 euros que deben hacer los concursantes que deciden abandonar voluntariamente GH VIP.