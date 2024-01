Karina revela que sufrió acoso por parte de un conocido productor

Tras su paso por GH VIP 8, Karina ha vuelto a los escenarios, esta vez en el Teatro Bellas Artes de Madrid, con su espectáculo Yo soy Karina, en el que hace un recorrido por su vida desde los años 50 hasta los 80. La artista ha revelado que sufrió un episodio de acoso por parte de un importante productor.

Ante la cámara de Europa Press, la cantante ha hablado de su espectáculo y ha asegurado que ella quería contar su historia desde su lado. "Salieron dos biografías, pero como cada uno interpreta la feria como le va, pues digo, 'esta no soy yo, yo soy mucho más sencilla', dónde va a parar", expresó Karina.

La artista, haciendo referencia a un episodio de acoso que vivió en el pasado, expresó que ha tenido que decir muchas veces que "no", por el hecho de ser mujer. "Un productor me dijo 'me hubiese gustado tocarte las tetas'. Le dije 'usted no me interesa para nada' y me fui de su despacho", explicó.

Pero, a pesar de ese episodio, la artista reconoció que el tiempo le ha ayudado a olvidar y perdonar: "A estas alturas de la vida, perdonar, olvidar en la medida que se pueda, seguir hacia adelante hasta que Dios quiera y hasta que las fuerzas nos abandonen".

Con respecto al que fue su pareja, Carlos Manuel Díaz, comentó la buena relación que comparten. "Siempre ha estado ahí, aunque la vida nos separó, no el cariño, el afecto, el saber que estamos ahí", expresó Karina. Recordó la importancia de "ser amigos, amigos de verdad", de los que están cuando los necesitas. "Es maravilloso. Además, somos cómplices, somos abuelos de tres nietos", añadió la cantante.

Precisamente fue por una de sus nietas, que sufre una enfermedad rara, por la que decidió entrar en el programa de Telecinco. "Está controladita, con su tratamiento, lo ha aceptado muy bien. Lo ha pasado muy mal la criatura y mi hija también. Ha sido doloroso verla, por eso me metí de cabeza en Gran Hermano", explicó Karina.

No se olvidó de mencionar a una de sus compañeras de profesión, Isabel Pantoja. "Mi madre la admiraba muchísimo y decía que como ella movía la bata de cola, había poca gente que la moviese igual. El respeto y el cariño por las personas que pisan un escenario creo que es inamovible, no es fácil ponerse delante de un público", comentó acerca de la tonadillera.